Noguera defiende que Més se quede en el "Govern complicado" de Armengol

Ante las voces que vaticinan la salida de Més per Mallorca del Govern antes de que termine la legislatura, el nuevo líder del partido ecosoberanista arranca su mandato posicionándose a favor de mantener el Pacto. Eso sí, no a cualquier precio. "En momentos en los que voces amigas nos preguntan por qué hay que formar parte de un gobierno complicado como el que preside Francina Armengol, nosotros decimos que hay que estar", asevera Antoni Noguera en un artículo que publica hoy este diario en sus páginas de opinión.

"Digámoslo claro, sin nuestra presencia el PSIB y Podemos muchas veces no pueden, y sobre todo, no quieren, cambiar demasiado las cosas", critica Noguera, quien recalca que "sin la presencia de la izquierda soberanista, no será posible avanzar" en estos cuatro años. "Nada será fácil", augura el nuevo coordinador de la formación, que habla de liderar "un proyecto confederal", "hipersólido", y de apostar por "un soberanismo inclusivo, expresado en lenguas y sentimientos diversos".