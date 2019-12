El Pi le araña al Govern llevar el tren hasta Alcúdia

El Govern destinará el año que viene 200.000 euros para iniciar el proyecto de ampliación del tren de sa Pobla hasta Alcúdia. El Pi de Jaume Font arañó al Govern esta partida a través de la única enmienda que se aprobó ayer. "No tiene ningún sentido que un eje ferroviario noreste-sudoeste no contemple esta cuestión", defendió Font su enmienda para llevar el tren a Alcúdia, que contó con el acuerdo de todos los grupos políticos salvo del PP, que se abstuvo. Los regionalistas no lograron sacar adelante sus enmiendas para recuperar el tren de Manacor a Artà, que topó con el rechazo del Pacto, ni para llevar el metro hasta Son Espases.

Sobre la ampliación del metro, el popular Antoni Costa reprochó al conseller Marc Pons que se financie con la ecotasa en lugar de con fondos del Gobierno.