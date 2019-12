El Pacto aprueba plácidamente los primeros recortes de Armengol

El Pacto aprobó ayer plácidamente los primeros presupuestos con recortes de Francina Armengol. Después de tres días de tranquilo debate sólo agitado por Vox y marcado por la votación del mantenimiento del plus de residencia de 22.000 euros a altos cargos y asesores de la península, PSOE, Podemos y Més dieron luz verde sin fisuras a las cuentas para 2020 en el Parlament. Sólo el polémico complemento y el reparto de los fondos de la ecotasa, del que se abstuvo Més per Menorca, acabó dividiendo a la izquierda.

Después de los accidentados debates de los últimos años, marcados por la expulsión de Xelo Huertas, la tensa sucesión de Biel Barceló o del voto sorpresa del PP reventando con Podemos las cuentas de Turismo; este año sólo el polémico plus de residencia ha empañado un debate en el que el Pacto ha aprobado sus cuentas sin apenas despeinarse pese a tratarse de las primeras con recortes.

Los presupuestos de 2020, de 5.893 millones tras incrementarse 435 para pagar deuda, son los primeros en los que el Govern de Armengol recorta partidas. Con la lucha contra los barracones y las nuevas infraestructuras hidráulicas como áreas sensibles más afectadas por la tijera, las cuentas recortan 50 millones el gasto para 2020.

Durante su tramitación se han aceptado 168 enmiendas de las 864 presentadas, 16 durante los tres días de debate en la cámara. Unas cifras por las que PP y Ciudadanos acusaron al PSOE de "rodillo" y que fueron contrapuestas por los socialistas, que recordaron que en los cuatro años de José Ramón Bauzá se aprobaron ocho, cinco, ninguna y seis, respectivamente.



El PP le reprocha el plus a Yllanes

El PP aprovechó el debate de las cuentas de Transición Energética de ayer para cargar contra el vicepresidente Juan Pedro Yllanes por la polémica que ha marcado las cuentas, el plus de residencia de 22.000 euros para los seis altos cargos de Podemos recolocados de la península que el martes salvaron con sus votos PSOE, Podemos y Vox. "Si no tienen la suficiente gente responsable y válida aquí, para ahorrar esos 22.000 euros a los ciudadanos, hubiera sido mejor que se hubieran ahorrado lo que llaman chiringuitos sus ahora amigos de Vox", se dirigió el popular Sebastià Sagreras a Yllanes, quien evitó entrar en la polémica. "El plus de 22.000 euros se debatió el martes, ya está bien. Ha utilizado dos minutos para justificar por qué se abstuvieron", le afeó de Més, Joan Mas Collet.

Después de anunciar tanto Cs como Més per Menorca que presentarán iniciativas para modificar el plus, la portavoz socialista Silvia Cano defendió ayer que "no se pueden cambiar las reglas de juego en mitad del partido".

La votación de ayer, que transcurrió sin sobresaltos sólo estuvo marcada por la abstención de Més per Menorca en el reparto de la ecotasa, que no obstante salió por 30 votos de PSOE, Podemos y Més frente a los 27 de PP, Cs, Vox y El Pi.