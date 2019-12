La UIB deja sin el plus de la carrera profesional a unos 400 funcionarios

El Consell de Govern de la UIB, presidido por el rector Llorenç Huguet, aprobó ayer el presupuesto para el año que viene de la primera institución educativa de Balears, que ascenderá a 110,012 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,21% con respecto a este año. Se trata de un presupuesto de "contención", explicaron desde la UIB. Ello impedirá que se pueda abonar el plus de la carrera profesional a unos 400 funcionarios de administración y servicios, ya que los ingresos de la Universitat Balear disminuyen en 680.662 euros.

Según explicó la gerente de la UIB, Antònia Fullana, se ha abonado la carrera profesional a un ritmo del 25% de los funcionarios cada año. En 2020 correspondía completar el último 25% pero no podrá ser por el presupuesto de contención que se ha tenido que elaborar. Tanto Fullana como Maria Llompart, vicerrectora de Economía, comentaron que se ha priorizado la actividad docente e investigadora. Abonar la carrera profesional a estos 400 funcionarios Personal de Administración y Servicios (PAS) supondría para la UIB unos 700.000 euros de los que no dispondrá en 2020.

Es cierto que la aportación del Govern se ha incrementado en 869.379 euros, llegando a los 75,1 millones, lo que supone un 1,2% de aumento. Sin embargo, las expectativas de ingresos en proyectos de inversión material e inmaterial, como es el caso de investigación o convocatorias de recursos humanos, prevén la disminución de ingresos antes reseñada de 680.662 euros.

"Debemos realizar una valoración positiva, ya que en los últimos cuatro años se ha incrementado presupuesto cada año y se mantendrá el mismo importe de las tasas y las matrículas. Sin embargo, pese al incremento de la aportación del Govern en 1,2%, no se podrán asumir otras mejoras y proyectos", aseguró Fullana.

Las responsables económicas de la UIB explicaron que el nivel de incremento de aportación del Govern no se ha podido mantener este año, de forma principal por el hecho de que el Estado no cuenta con los presupuestos aprobados y ello ha llevado a tener que acometer contención en todos los organismos públicos. No obstante, la UIB tiene el compromiso del Ejecutivo de que si se produce un incremento de financiación ello también repercutirá en las arcas de la Universitat.

La UIB dará continuidad a los contratos de ayudantes y ayudantes doctores y garantizará las promociones de doctores, titulares de universidad y catedráticos en función de la tasa de reposición.