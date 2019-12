Veinte años luchando por unos partos dignos celebrados con un libro y un monólogo

La Associació Naixença conmemoró ayer los veinte años de su existencia defendiendo los derechos aún no respetados de las mujeres en el parto, nacimiento y crianza de sus hijos con un acto celebrado en Can Alcover. En la celebración también se presentó el libro El cambio lo parimos nosotras en el que se repasan los 20 años de historia de esta asociación que aún no cierra sus puertas porque resta trabajo por hacer. Una de las autoras del libro, Verónica Riutort, clausuró el acto con el monólogo titulado Mamólogo. En Can Alcover se colgaron unos murales con sus principales reivindicaciones.