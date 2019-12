Més y Podemos vuelven a tolerarse

El pleno del Parlament sirvió ayer, además de para dejar intacto el plus de residencia, para que los dirigentes de Més y Podemos iniciaran un acercamiento, después de que el estallido de este asunto dejara seriamente tocadas las relaciones entre los dos socios del Govern, que apenas se dirigían la palabra. Los número dos de cada partido, el ecosoberanista Josep Ferrà y el morado Alejandro López, aprovecharon para mantener una reunión fuera de la sala de plenos, que si bien no modificó las posturas de cada uno sí sirvió para que estuvieran de acuerdo en que debían rebajar la tensión y, como socios de Govern, apostar por un mayor diálogo antes de que estallaran los conflictos.

El encuentro se produjo a iniciativa de Ferrà y los rostros dejaban claras las desconfianzas mutuas. Podemos mira a Més como el responsable de que explotara el escándalo por el cobro del plus de 22.000 euros a los cargos del partido fichados en la península, que se habían quedado fuera de las instituciones por los malos resultados de los morados en las urnas. Més tiene claro que este complemento se implantó pensando en menorquines e ibicencos, no como un plus para peninsulares que no existe en otras comunidades autónomas. Ayer, Ferrà incidió a López en que los argumentos esgrimidos por Podemos, y en especial las declaraciones del vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, enmarcando las críticas en un debate sobre "forasteros y mallorquines", habían provocado un fuerte malestar en los ecosoberanistas. López, mientras, le insistió en que la postura de Més también fue una provocación para Podemos.

Aunque las tensiones se han visto sin disimulo en Més y Podemos, en las filas socialistas también ha provocado malestar la gestión que han hecho de este asunto los morados, a pesar de apoyarles en público y ayer en las votaciones. Después de que el viernes la portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, argumentara que el plus se basaba en una ley vigente, defendiendo así a sus socios de Podemos, al día siguiente los morados rectificaban y proponían una rebaja drástica del complemento para dejarlo en 12.000 euros. La propuesta se hizo pública sin que sus socios del PSIB lo supieran, lo que no ha gustado entre los socialistas.