Carlos Gómez se postula para presidente del TSJB

Los aspirantes a suceder a Antoni Terrasa al frente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) están a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial abra la convocatoria para cubrir dicho puesto. De momento, Carlos Gómez, magistrado de la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB ha adelantado que concurrirá a la plaza, mientras que su compañero de tribunal Pedro Barceló estudia todavía si se postulará o no. De forma paralela, los jueces conservadores, aglutinados en torno a la Asociación Profesional de la Magistratura, buscan candidato o candidata. De hecho, dos magistradas han declinado la oferta de competir por el puesto. Terrasa sigue en el cargo hasta que se publique su cese. Después seguirá en funciones en tanto no se cubra la plaza. El actual presidente ha desempeñado tres mandatos y decidió no renovar.