Podemos fichó a los cargos con la promesa del plus

Recolocando cargos. Podemos, cuando fichó a un número considerable de cargos de la Península, ya sabía de la existencia de este plus de residencia. El compromiso fue que los recolocarían en Balears y que tendrían este complemento para vivienda

La polémica de los pluses de residencia para los cargos podemitas con residencia fuera de Mallorca ha abierto un importante dilema en la formación morada. Los seis cargos que fueron fichados de la Península con la promesa de que en Balears había un plus de residencia de 22.000 euros. Es cierto que la mayoría de ellos se había quedado sin puesto o cargo en sus comunidades de origen, en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo y fueron recolocados por el partido en Balears, que es una de las únicas comunidades donde gobiernan.

Sin embargo, algunos de ellos no estaban dispuestos a venir a las islas con el sueldo líquido del cargo, por la complicación del traslado a unas islas y las dificultades de transporte. Según fuentes del Govern de toda solvencia, cuando se les ofreció el puesto ya se prometió que en las islas había este plus de residencia que no existía en otras comunidades, que tienen otros complementos como kilometraje.

Este es uno de los motivos por los cuales el partido morado tiene ahora muy difícil salir a la palestra y anunciar la supresión total del complemento de residencia. Los compromisos adquiridos con Podemos nacional y estos cargos hace inviable para ellos su eliminación. Ante esta situación, el gabinete de crisis morado, reunido el pasado sábado, se sacó de la manga la reducción del 50% del suplemento de 22.000 euros y que quedara en 12.000 euros. Esta solución les permitiría mantener su compromiso con los fichajes peninsulares y de las otras islas e intentar lavar la imagen del partido en Balears. Una imagen pública muy deteriorada por los vaivenes de sus dirigentes en esta crisis

El diputado y secretario de organización, Alejandro López, reconoció ayer que el plus estaba justificado, ya que "era lo acordado por el Parlament". Esta respuesta confirma que cuando se envió a los cargos de la Península a Balears ya sabía que podrían cobrar estos 22.000 euros más de plus de residencia.



El PP pide los gastos



Por otra parte, el grupo parlamentario del PP ha presentado una solicitud de documentación donde pide que el Govern le remita la relación de dietas, complementos y otros conceptos por parte de los seis cargos con residencia en el Península de Podemos: Félix Alonso, director general de Consumo; Paula Valero, directora general de Soberanía Alimentaria; Fernando Fernández, jefe de gabinete de la consellera de Agricultura y de Aitor Aurresti, director general de Energía y Cambio Climático.

Es curioso que el PP solo pida los gastos de los peninsulares, pese a que no ha hecho una gran batalla en esta cuestión al haber sido ellos quienes modificaron la norma en 2011 para abrirla a las personas de otras regiones. Hasta la fecha, el plus era solo para los cargos de las otras islas de Balears.

Por otro lado, el sindicatos de interinos SINTTA emitió ayer un comunicado donde critica duramente el complemento de los altos cargos. Los interinos denuncian que el Govern se empeña "en defender los complementos" a los cargos políticos y no "cumplen con las sentencias que obligan a pagar la carrera profesional a los funcionarios interinos de la Comunidad".