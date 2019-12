La división de la izquierda aboca a dejar intacto el plus de residencia

La división de los partidos de izquierda aboca a dejar intacto el plus de residencia de 1.800 euros mensuales que cobran los altos cargos y asesores del Govern. Ni la propuesta de que dejen de cobrarlo los fichajes de la península y ceñirlo a los procedentes de las otras islas, ni la de rebajar el complemento a 1.000 euros al mes tienen visos de salir hoy adelante en el Parlament. Més per Menorca avisa que sólo aceptará la rebaja si dejan de cobrarlo los cargos recolocados de fuera de las islas y a ello se oponen frontalmente tanto desde PSOE como de Podemos.

El Parlament debatirá y votará esta semana los presupuestos del Govern para 2020. Con las enmiendas de mayor calado de Més per Menorca aparcadas -si bien aún siguen vivas varias sobre el reparto de la ecotasa-, el debate que copará mayor atención es la propuesta para que los altos cargos y asesores fichados de la península dejen de percibir el plus de residencia de 22.000 euros anuales. Tal y como informó este diario la semana pasada, hasta seis altos cargos de Podemos recolocados de otras comunidades al Govern perciben actualmente este plus.

Después de haberlo defendido los últimos días y de recular el fin de semana, Podemos llega al pleno admitiendo que la cantidad "puede parecer excesiva" y con la contrapropuesta de reducir el complemento salarial de 22.000 a 12.000 euros, pero mantenerlo tanto para cargos procedentes de las otras islas como de la península.

Si bien el PSOE se abrió ayer a apoyar la propuesta de Podemos -"lo tendremos que estudiar", se limitó a avanzar la portavoz socialista, Silvia Cano- sólo podrá prosperar si Més per Menorca acepta. En declaraciones a este diario, el portavoz de los menorquines, Pep Castells, explicó ayer que puede estar de acuerdo con la rebaja y con el control que también proponen los podemitas, pero que sólo lo aceptarán si, tal y como proponen con su enmienda, se limita a cargos de las islas y no a llegados de la península. Una línea en la que también está Més, cuyo portavoz, Miquel Ensenyat, acusó a Podemos de utilizar la rebaja de la cuantía como "una estrategia para huir del debate. No estamos hablando de lo mismo". Sea como sea, si Més per Menorca no acepta, la propuesta de Podemos ni tan sólo se votará y, para ello, los podemitas deberían ceder y que sus seis altos cargos y asesores renuncien al complemento.

En cualquier caso, lo que anunciaron ayer tanto la líder de Podemos en Balears, Mae de la Concha, como el portavoz del partido, Alejandro López, es que si su propuesta de rebaja del plus de 22.000 a 12.000 euros no sale adelante, todos sus cargos donarán esos 10.000 euros de diferencia a fines sociales.



Alianza de Cs, Més y El Pi



Por contra, los partidos deberán pronunciarse sí o sí sobre si el plus compensa sólo a los miembros del Govern de Menorca, Eivissa y Formentera o también a los de fuera de las islas. Y a ello se oponen tanto PSOE como Podemos. "No puede haber discriminación por razón de procedencia", insistieron en oponerse ayer los socialistas, mientras el portavoz de Podemos, Alejandro López, también defendió que sea "universal, para venir los mejores profesionales, sean de París o de Bruselas". Así, en los dos casos, los dos partidos anunciaron su voto en contra de ceñirlo a cargos de las islas, lo que sólo contaría con el apoyo, además de Més per Menorca, de Més, de El Pi y de Ciudadanos.

Precisamente, desde Ciudadanos, la diputada Patricia Guasp, apuntó ayer a "los tumbos" de Podemos con el plus: "El vicepresidente Juan Pedro Yllanes defendía la semana pasada que era una cantidad razonable y ahora propone reducirla de 22.000 a 12.000 euros".

Sólo el apoyo del PP, que se abstuvo en comisión y que ayer condicionó su voto al desarrollo del pleno, podría dejar sin complemento a los cargos de fuera de las islas, un escenario improbable.



"Aparentar marcha atrás"



Una de las voces más críticas con Podemos en esta polémica ha sido Laura Camargo, quien recientemente abandonó junto a los que fueron dirigentes del sector crítico el Consejo Ciudadano de Podemos, aunque sigue inscrita en la formación. En declaraciones a este diario, Camargo consideró que la actual dirección del partido "no ha hecho una gestión adecuada de algo que es contrario a lo que Podemos vino a hacer en la política". Para la exdiputada de la formación, la contrapropuesta de Podemos a la enmienda de Més se trata de "un intento de aparentar que dan marcha atrás, ya que saben que no se aprobará". Además, Camargo mostró su sorpresa por "el cierre de filas" entre socios, en referencia a PSIB y Podemos, por un asunto que afecta al partido morado y que, entre otras cuestiones, señaló, ha servido para "dejar en un segundo plano lo que ha ocurrido con las oposiciones" con la filtración de las preguntas al cuerpo de gestión.