El coro del Colegio de Abogados dará su concierto de Navidad el miércoles

El Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares ofrecerá el miércoles día 18, a las 19:00 horas, su cuarto gran Concierto de Navidad, que tendrá lugar en la sede de la corporación colegial en la Rambla de Palma.

La coral, que dirige la abogada y soprano Mª Pilar Rosselló Corró y que está integrado por más de 30 personas, la mayoría letrados y letradas en ejercicio, ha elegido para la ocasión una selección de los mejores villancicos (Santa Nit, Minuet Chrétien, Jingle Bells o Santa Claus, entre otros) y otras conocidas piezas musicales de música clásica o moderna.

El coro actuará acompañado al piano por Javier Sánchez.

El programa que se interpretará es el siguiente:

ADIEMUS K. Jenkins

SANCTUS F. Schubert

LAVERGINE DEGLI ANGELI (La forza del Destino) G. Verdi

VOIS SURTON CHEMIN (Los chicos del coro) B. Coulais

SOMEWHERE IN MY MEMORY (Home alone) J. William

MY WAY François/ Revaux /Thibaut

SANTANIT Grüber/Martorell

MINUIT CHRÉTIEN A. Adam

WHITE CHRISTMAS I. Berlin

JINGLE - BELLS ROCK Arrg. Douglas E. Wagner

(whith Rockin'around The Christmas Tree)

SANTACLAUS J. Coots/H.Gillespie

GLORIAIN EXCELSIS DEO Arrg. A. Martorell

ADESTE FIDELES J. F. Wade/popular