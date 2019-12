Vidal lleva la polémica de Zozulya al Senado

La polémica por la primera suspensión de un partido de fútbol por insultos de "nazi" al jugador ucraniano Roman Zozulya por sus vínculos con la extrema derecha llegará al Senado de la mano del senador de Més, Vicenç Vidal. "Como senador no podía callar ante el caso del jugador de futbol del Albacete y reconocido ultraderechista Zozulya", ha compartido a través de sus redes el ecosoberanista y también exconseller del Govern.



A través de su Twitter, Vidal ha informado de la presentación en la cámara alta de una pregunta sobre si "piensa el Gobierno suspender los eventos deportivos donde se gritan consignas racistas, machistas, homófobas, tránsforbas y fascistas", después de la suspensión del partido Rayo Vallecano-Albacete por los insultos a Zozulya.





