Podemos rectifica y propone reducir el plus de residencia a la mitad y rendir cuentas

Podemos mueve ficha. El Consejo Ciudadano Autonómico reunido este fin de semana ha decidido que se rebaje el plus de residencia para los altos cargos que no residen en Mallorca de los 22.000 euros anuales a 12.000.También proponen que los gastos estén sujetos a justificación y control por parte del Govern para que se dé cuenta a qué se destinan y que se aporte documentación al respecto.

La formación morada, que se reunió el sábado tras la polémica suscitada por el cobro de los 22.000 euros por parte de sus altos cargos venidos de la Península, y las irregularidades porque algunos tienen ya su residencia en la isla, defiende, no obstante, que el plus siga manteniéndose con carácter universal para todos aquellos que no estén empadronados en Mallorca.

Para los podemitas, según exponen en un comunicado, está justificado que el plus lo reciban tanto los residentes en las islas vecinas como en la Península por el doble esfuerzo que realizan en materia de vivienda.