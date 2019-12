Podemos estudia renunciar al plus de sus altos cargos ante el alud de críticas

El consejo ciudadano autonómico de Podemos debatió ayer en una larga reunión cómo esquivar el alud de críticas que está recibiendo después de que este diario desvelara que seis de sus altos cargos procedentes de otras regiones cobran un plus de 22.000 euros anuales para desplazamientos y alquiler del que no tienen que rendir cuentas. La formación debatió varias opciones que incluyen renunciar al complemento a partir del próximo año, rebajar la cuantía o bien fiscalizar el gasto para evitar su opacidad, tal como adelantó Ib3 Televisió y confirmó este rotativo.

La formación morada puso sobre la mesa la polémica que rodea a este partido y que se ha agravado al trascender que la Oficina Anticorrupción investigará los complementos de dos de los seis altos cargos que tienen su residencia habitual en la isla. Antes, la consellera insular de Menorca, Cristina Gómez, pidió la dimisión de la secretaria general de Podemos Balears, Mae de la Concha.

La formación morada niega irregularidades en el cobro de estos complementos, y justifica que hace dos décadas que se perciben. Pero las críticas arrecian y los podemitas se han visto obligados a plantearse aceptar la iniciativa parlamentaria de Més per Menorca, partido que reclama la supresión de este plus para los cargos procedentes de fuera de Balears. También debatieron otras dos opciones: rebajar el complemento o bien fiscalizarlo para que todos los ciudadanos sepan en qué se lo gastan. Hay que recordar que hoy por hoy los beneficiarios no tienen que dar cuentas sobre su utilización.

En este sentido, dos de los altos cargos que perciben el plus, Paula Valero, directora general de Políticas para la Soberanía Alimentaria; y Fernando Fernández, jefe de gabinete de la Conselleria de Agricultura, asistieron presencialmente a la reunión para explicar a los dirigentes de la formación morada en qué se gastan los 22.000 euros que reciben para compensar su traslado al archipiélago.



Armengol: "Sucede desde hace 20 años, es lo lógico y normal"



La presidenta Francina Armengol defendió ayer la necesidad de cobrar el plus para compensar el traslado de residencia: "Para poder dedicarse al ámbito público tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Los condicionantes laborales están aprobados en los presupuestos de manera transparente". "Sucede desde hace veinte años, es lo lógico y lo normal y por tanto no hay mucho más que añadir", declaró.