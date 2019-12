Baleares ayuda al mundo con 6 millones

El presupuesto de la conselleria de Servicios Sociales para colaborar con países en vía de desarrollo ha crecido un 120% desde 2015

Las partidas autonómicas para la cooperación internacional son de las primeras en sufrir cuando la crisis y los recortes presupuestarios asoman por la ventana. Hoy, con la crisis económica en teoría ya superada, la ayuda de Balears al mundo ha vuelto a ganar músculo.

Así, el presupuesto de 2020 de la conselleria de Servicios Sociales reserva 6,101 millones de euros a cooperación internacional, lo que representa un incremento de apenas el 1% respecto a 2019, pero de un 120% respecto de 2015, cuando el Govern apenas destinaba 2,77 millones a este concepto.

"Durante la crisis las ayudas se redujeron muchísimo y hubo entidades que quedaron muy tocadas", explica Fina Santiago, consellera de Servicios Sociales: "Algunas incluso desaparecieron", recuerda. La legislatura pasada las organizaciones volvieron a recuperar oxígeno ya que en global se destinaron más de 14 millones a la cooperación internacional. Esta legislatura la cifra sigue creciendo.

¿Por qué son importantes este tipo de inversiones? Santiago razona, entre otras cosas, que contribuir a que los países más frágiles se desarrollen es la mejor manera de evitar que sus habitantes emigren y puedan tener una trayectoria vital satisfactoria y plena en su tierra de origen y a su vez contribuir a que ésta avance.

"Hay que invertir en los países de origen si queremos reducir los flujos migratorios", insiste Santiago, no porque la inmigración sea algo negativo para la sociedad de acogida sino porque, recuerda, "emigrar no es un viaje de turismo" sino "un viaje de ruptura que nadie quiere hacer"; una dura experiencia a la que muchas personas se lanzan como única esperanza para salir adelante. Un camino arriesgado, y muchas veces mortal, que no empezarían a caminar si supieran que en su país tienen opciones de prosperar.

Con esta argumentación, Fina Santiago responde a la propuesta de Vox de destinar cero euros a la cooperación internacional, una de las diez enmiendas a los presupuestos de 2020 presentadas por el partido de ultraderecha.

Esta formación se estrenó en noviembre en el Parlament mostrando su rechazo a acciones como abrir los puertos de Balears para acoger a los 150 migrantes rescatados en alta mar por Open Arms. Jorge Campos sostuvo en su debut que este tipo de medidas suponen "buenismo suicida" y abogó por "solucionar el problema en el país de origen". Sin embargo, poco después al presentarse el proyecto de presupuestos, Vox propuso eliminar la partida propuesta precisamente a este fin.

"Hay que colaborar con estos países para que la inmigración no sea necesaria, países como Malí o Senegal están perdiendo a sus jóvenes, que precisamente son su potencial para mejorar el país", insiste Santiago, mostrando un círculo vicioso que solo puede romperse mejorando las posibilidades de desarrollo de estas regiones, reduciendo además "el elevado grado de desigualdad existente entre los países".

La consellera recuerda además que el norte tiene su cuota de responsabilidad sobre lo que pasa en el sur y no puede simplemente desentenderse de lo que pasa allí: "Europa se aprovecha de los recursos naturales de África", subraya.

¿Cómo se distribuyen estos seis millones de euros? Hay subvenciones para cooperación al desarrollo en general (2,4 millones); para cooperantes (50.000 euros) y para prospección de proyectos (50.000 euros). Casi medio millón se destina a convocatorias de sensibilización y 600.000 euros van al Fons de Solidaritat i Cooperacio de los Consells insulares.

A la Universitat, que tiene una Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat, llegan 180.000 euros mediante un convenio. Unos 285.000 euros son para convocatorias postemergencias y 225.000 para acción humanitaria en Sáhara. Un total de 250.000 euros se reservan para la acción bilateral del Govern con otros gobiernos u otras entidades institucionales y por último 24.000 euros se dedican a medidas de apoyo al comercio justo.

¿Y a cuántos países se llega? En 2018, última memoria de actividades disponibles, la conselleria de Servicios Sociales contribuyó al desarrollo de proyectos en una quincena de países africanos y de centro y sudamérica. Senegal es el país en el que más proyectos se llevan a cabo con aportación de la CAIB (cinco); seguido de Bolivia (cuatro); Congo, Mali y Guatemala (tres). En Nicaragua, Palestina y Marruecos el Govern colabora con dos proyectos en cada caso. En Colombia, Etiopía, Burkina Faso y Tanzania Balears apoya en cada caso un proyecto.

Estas intervenciones las realizan las ONG de cooperación ubicadas en Balears. Cada una de las entidades insulares trabajan de forma coordinada con otra, llamada la "contraparte", que es del propio país. El objetivo es "garantizar el arraigo de las iniciativas".

¿Por dónde van estas intervenciones? La mayoría se enfocan a garantizar el acceso al agua; el acceso a la alimentación a través de la soberanía alimentaria; el cultivo del territorio con semillas autóctonas dando apoyo a pequeños productores, la atención educativa, la formación del profesorado, la construcción de escuelas y centros de salud y la construcción y habilitación de viviendas.

En Guatemala, entre Quiché y Chichicastenango se encuentra la aldea Paxot II donde el año pasado se impulsó un proyecto para garantizar el acceso al agua potable. CAIB

Así por ejemplo en 2018 se pudo dar suministro de agua potable a más de 410 familias para cubrir sus necesidades básicas o para garantizar los cultivos. Se facilitó dar apoyo emocional y sanitario a más de 4.000 mujeres. Un total de 270 menores pudieron recibir atención y más de 400 menores víctimas de la guerra fueron acogidos en hogares o pudieron ver cómo mejoraban sus condiciones de vida y su educación. El apoyo del Govern a través de la partida de cooperación internacional permitió en 2010 que más de 7.000 hogares tuviesen garantizada la alimentación básica y 700 de estas familias recibieron semillas tradicionales de la zona para poder sembrar y que progresivamente vayan siendo autosuficientes.

A un total de 5.900 niños y niñas de menos de cinco años se les facilitó "una evolución adecuada en su desarrollo" prestando atención y mejorando su alimentación y la atención sanitaria que reciben. Más de 700 jóvenes vieron mejorar las instalaciones educativas en las que reciben formación para el trabajo.

En lo que se refiere a intervenciones de postemergencia, en 2018 se trabajó para evitar la desnutrición en determinadas zonas de la República Centroafricana. Se dio un hogar a niños no acompañados y separados de sus familias en el noroeste de Nigeria; se brindó atención sanitaria de urgencia en Palestina mientras que en la comunidad de Ropi se atendieron casos de malnutrición y se colaboró en la recuperación de los cultivos.

En el Sáhara, se mejoraron los centros de educación especial de los refugiados de Tinduf y en Jordania se colaboró con el trabajo de atención a los refugiados allá asentados. En Guatemala se atendieron las necesidades de las personas más vulnerables que se vieron afectadas por la erupción del volcán de Fuego el 3 de junio de 2018 (erupción que causó la muerte de más de 300 personas, dejó varios heridos y supuso la evacuación de más de dos mil personas).

Y ahí estuvo presente, a través de estas partidas de cooperación internacional, una parte del archipiélago balear, comunidad que demuestra así que no permanece indiferente a lo que sucede en el resto del mundo.



Beneficiarios



En 2018

410 familias

El año pasado más de 410 familias recibieron suministro de agua potable para cubrir sus necesidades básicas o para garantizar sus cultivos.

4.000 mujeres

Unas 4.000 mujeres recibieron apoyo emocional y sanitario.

400 niños víctimas de la guerra

Más de 400 menores víctimas de la guerra fueron acogidos y se mejoraron sus condiciones de vida así como las educativas.

7.000 hogares

El año pasado se contribuyó a garantizar la alimentación básica de más de 7.000 hogares. Además, 700 de ellos recibieron semillas tradicionales de su región para favorecer su autosuficiencia y el cultivo local.