La Oficina Anticorrupción investigará el polémico plus de los 22.000 euros

El director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, y la portavoz del Govern, Pilar Costa. guillem bosch / caib

La Oficina Anticorrupción abrirá diligencias de oficio sobre el polémico cobro del plus de residencia de 22.000 euros, donde cargos de Podemos lo perciben pese a tener fijada su residencia en Mallorca. Jaume Far, director de la Oficina Anticorrupción, confirmó que a partir de la semana que viene se pondrán a trabajar en ello y solicitarán la documentación al Govern para iniciar la investigación.

"Nos estamos planteando qué vía debemos seguir en esta cuestión. En todo caso, la semana que viene recopilaremos la información necesaria y si consideramos que hay indicios iniciaremos una investigación de cómo se están pagando", aseveró ayer Far. El director de la Oficina Anticorrupción apuntó que no han recibido ninguna denuncia al respecto pero ellos pueden actuar de oficio y abrir diligencias.

El caso del plus de 22.000 euros para cargos de otras regiones está dividiendo al Govern, de forma especial cuando se ha descubierto que algunos de ellos lo cobran pese a vivir en Mallorca, como adelantó ayer este periódico. El PSOE cerró filas con Podemos, mientras en Més muestran su indignación. La consellera socialista y portavoz del Govern, Pilar Costa, apuntó que no piensan abrir ninguna investigación, ni modificar el plus. "Por su puesto, si hay irregularidades se analizarán", se limitó a afirmar Costa.

Tal y como adelantó ayer este periódico, la ley es clara: si el político beneficiario se traslada a vivir a la isla, "debe comunicar esta circunstancia (...) y pierde el derecho a percibir la indemnización". En ese caso hay dos cargos podemitas viviendo en Mallorca. Un director general reside en casa de una hija y un jefe de gabinete tiene su residencia en Palencia, ha empadronado a parte de su familia en Mallorca y está integrada en el ámbito social y escolar de la isla.

La portavoz del Govern echó balones fuera cuando se le insistió. Recordó que se trata de una indemnización del año 2000 para compensar a cargos de otras islas y que el PP en 2011 la abrió a los procedentes de otras regiones. Se le preguntó a Costa si creía que con la modificación de 2011 se había desvirtuado el espíritu de la indemnización y la portavoz del Govern volvió a cerrar filas con Podemos: "Es una Ley que está vigente". Costa eludió comparar el caso con el de los empleados públicos que cobran indemnizaciones por desplazamiento muy inferiores. "No todo el mundo tiene el mismo sueldo", afirmó.

Mientras Podemos y PSOE defienden el pago y no revisar las irregularidades, el otro socio de Govern, Més, muestra su indignación. El diputado Josep Ferrà rechazó las acusaciones de "etnicismo" de Podemos: "La indemnización no es justa para los cargos de otras regiones, ya que se creó para defender la cohesión territorial de Balears y el PP la modificó. Defiendo que toda persona puede ocupar un cargo, independientemente de su residencia, pero lo lógico es que o se traslade a vivir a las islas o viva en su residencia, pero no a costa de dietas pagadas en Balears".



15 cargos lo están cobrando

Según la conselleria de Administraciones Públicas, en la pasada legislatura había 20 cargos que cobraban el plus de 22.000 euros por tener la residencia fuera de Mallorca. En esta son 15, de los cuales la mitad son de Podemos. Se da la circunstancia de que la mayoría de los cargos de Podemos que han sido recolocarlos en Balears y cobran el plus habían perdido su cargo en otras comunidades por el retroceso electoral de Podemos.