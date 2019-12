Consubal denuncia en Anticorrupción los pluses de residencia de altos cargos

Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares (Consubal) ha presentado este viernes una denuncia en la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción contra el plus de residencia de 22.000 euros que reciben altos cargos del Govern por no tener, en principio, su residencia en Mallorca. La asociación critica que esos fondos públicos queden sin control y que "algunos" no estarían cumpliendo los que requisitos", como ha informado este diario.

Esta denuncia se suma a las diligencias de oficio que abrirá Anticorrupción, como confirmó su director, Jaume Far a Diario de Mallorca, pues solicitará documentación al Govern para iniciar la investigación.

"Es totalmente contrario a cualquier principio de transparencia exigible a cualquier administración que gestione fondos públicos que parte de estos se queden al margen del control y fiscalización de las administraciones, ya que se pueden dar circunstancias de malversación y/o uso indebido de estos fondos", expone Consubal en la denuncia presentada.

El portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez considera "inadmisible" que "algunos partidos políticos vean normal que sus altos cargos, colocados a dedo, perciban grandes sumas de dinero" sin fiscalizar y "permitiendo que los beneficiarios le puedan dar el destino que consideren, incluso destinos para los que no son dirigidas".

Consubal también cuestiona las declaraciones del vicepresidente Juan Pedro Yllanes, al representar a un partido de izquierdas e intentar justificar "la oposición a la concesión de estos sobresueldos por cuestiones de rechazo por no ser de las Islas". Rodríguez desacredita también que se trate de avalar el cobro de los pulses "con la excusa de que sus perceptores son merecedores de ellas por sus curriculums".