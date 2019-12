El director del aeropuerto niega una ampliación: "No es lo que pide la sociedad"

"La sociedad no nos está pidiendo que ampliemos la capacidad del aeropuerto. Al contrario, nos dice que no lo hagamos; pues no la vamos a ampliar". Tomás Melgar, director de Son Sant Joan desde noviembre, se presentó ayer ante los medios de comunicación con un mensaje categórico sobre el crecimiento de las instalaciones y la preocupación que está generando en un sector de la población.

Melgar insistió en "la vocación de servicio" de Aena en la isla y matizó que la nueva terminal ya ha cumplido 22 años y toca "invertir en actualizar ,pero sin aumentar la capacidad aeroportuaria", indicó. El aeródromo tiene la misma desde 1997: 12.000 pajareros y 33 despegues y 33 aterrizajes por hora.

Cabe recordar los cuatro proyectos en marcha en torno al aeropuerto. Tres nacen por iniciativa del gestor aeroportuario: Salidas rápidas en pista O6L/24R (antes denominado 'Ampliación', autorizado en agosto pasado; el Proyecto de ampliación y remodelación del área terminal Aeropuerto Palma de Mallorca (en fase de tramitación ambiental); y el plan inmobiliario. Hay un cuarto proyecto, promocionado por Enaire, que rediseñará las maniobras de salidas y llegadas instrumentales.

En la terminal "del siglo pasado" se han ido renovando suelos, aseos o la iluminación. Ahora se cambiarán jardineras (autobuses) por más fingers (pasarelas) a petición de las compañías por su comodidad. También se va a "regenerar" la pista norte, detalló este ingeniero aeronáutico que comenzó su trayectoria en Aena, precisamente en Son Sant Joan, en 1994. La empresa semipública invertirá más de 500 millones en los próximos años.



Hangar para 'jets' privados

En cuanto al tráfico de pasajeros, después de "un verano prácticamente plano", el año cerrará con un crecimiento superior al 2%, con el mercado alemán "flojo", mientras que el español y el británico están teniendo buen comportamiento. Hasta noviembre, se contabilizan 28,7 millones de pasajeros. Tras la quiebra de Thomas Cook, las compañías se han movido "rápidamente" y se ha cubierto su hueco.

El aeropuerto también contará con un nuevo hangar para aviación general (jets privados). Se va a edificar en una parcela que Aena ha alquilado de 5.000 metros cuadrados para la construcción de un hangar de 3.500 metros cuadrados.

La próxima semana Melgar se reunirá con representantes del Govern, el Consell y el ayuntamiento de Palma para recoger "su parecer" ante el plan inmobiliario, ahora denominado "de actividades complementarias". La firma Arup trabaja en un estudio para definir, sobre una extensión global de unas 50.000 hectáreas, qué superficie será urbanizable. "Vamos a analizar qué es lo que tenemos, no hay un montón de terreno", matizó el directivo. "No vamos a hacer un polígono", añadió, pero habrá empresas a las que interesará instalarse en el aeropuerto.

Por otro lado, Melgar afirmó que "está descartado" incluir un hotel porque "no hay necesidad". El director del aeropuerto dijo que también planea reunirse con las organizaciones ecologistas, para explicarles los futuros planes de Son Sant Joan.