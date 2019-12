Cs y El Pi piden con Més la retirada del complemento a altos cargos

Ciudadanos (Cs) y El Pi se sumarán a la iniciativa parlamentaria de Més per Menorca para eliminar el plus de 22.000 euros anuales que cobran los altos cargos del Govern balear que residen en la Península y vienen a Mallorca a trabajar y deben afrontar el pago de su casa temporal en la isla y los desplazamientos.

La iniciativa, que se votará la próxima semana con ocasión del debate final de los presupuestos autonómicos de 2020, mantiene que este plus lo continúen percibiendo los altos cargos del Ejecutivo autonómico que son de Menorca, Eivissa y Formentera y que viven en Mallorca por razón de su trabajo. Més per Menorca ha presentado una enmienda al articulado de los presupuestos del próximo año para eliminar esta ayuda a los altos cargos residentes en la Península. El PSIB y Vox votarán en contra y el PP hará lo mismo o bien se abstendrá. En todo caso, no la apoyará.

El diputado de Més per Mallorca Josep Ferrà expresó que se sumará a sus socios menorquines junto con Cs y El Pi para defender que de los próximos presupuestos se suprima el complemento. "Es absurdo que una persona que viene de fuera a sabiendas, cobre un sobresueldo así", subrayó Ferrà.

La diputada de Cs Patricia Guasp apoyó la iniciativa de Més per Menorca y consideró que el plus está justificado si viven en las islas menores, pero "no" si residen en la Península porque es un cargo público que asumen libremente. La diputada aseguró que "un sobresueldo de 1.800 euros al mes no está justificado". "Consideramos que las declaraciones de Yllanes son un insulto a los ciudadanos de nuestras islas", añadió.

Desde El Pi, el diputado Josep Melià señaló que el pago del plus es un "agravio comparativo" respecto a los de las islas y es una "manera de entender la insularidad absolutamente impresentable". Si un alto cargo viene a trabajar a Balears, debe fijar su residencia oficial en las islas, mantuvo.

Entretanto, el presidente del PP balear, Biel Company, aseguró que los debates sobre este tipo de asuntos deben estudiarse de "manera serena y sosegada, evitando demagogias". "Aquí se ha puesto de moda pegar a los políticos de turno; se trata de un complemento que se lleva pagando desde hace 20 años a políticos de diferentes partidos y colores", consideró. El "trasfondo" de esta polémica, añadió, se encuentra en la confrontación entre Podemos y Més, en el seno del "Govern de Armengol".



Vox y los 'cargos foráneos'

El diputado de Vox Sergio Rodríguez sostuvo que se puede discutir la necesidad o no de ese plus e incluso de la idoneidad de los altos cargos en cuestión, pero es "absolutamente criticable y deleznable que en varios medios de comunicación se les denomine 'cargos foráneos': Ningún español es foráneo o extraño en Baleares".

Entretanto, EUIB consideró desmesurado el complemento de 22.000 euros anuales y lo calificó de "innecesario" más todavía "en unos momentos en que el problema de acceso a la vivienda afecta a tantísima gente".

Asimismo, la consellera Cristina Gómez, representante de Podemos Menorca, la corriente crítica de la formación morada en Balears, pidió ayer la dimisión de la máxima dirigente del partido en la comunidad autónoma, Mae de la Concha, al considerar "indefensable" que, con solo dos consellerias en el Govern, la mitad de los altos cargos que cobran el plus sean de Podemos.