Los británicos residentes en Mallorca, preocupados ante la posibilidad de un Brexit duro

La contundente victoria electoral del pasado jueves deja al líder británico conservador Boris Johnson las manos libres para aprobar una salida dura del Reino Unido de la UE a partir del próximo 1 de febrero, una circunstancia que preocupa a la numerosa colonia de residentes de esa nacionalidad en Balears.

"Por ahora todo son conjeturas hasta que se negocien los asuntos bilaterales entre ambos países", sostiene John Lambourne, miembro de la Asociación de Ciudadanos Europeos, que admite que buena parte de la colonia británica en la islas no estaría registrada como residente en Balears en gran medida por la falta de citas para hacerlo en las oficinas de la Policía Nacional. Pese a que, recuerda, la Ley de Extranjería obliga a registrarse a todo aquel extranjero que resida más de tres meses en España.

"Hace poco estaban dando citas para comunitarios en febrero o marzo y ya desde hace años es muy difícil registrarse", sostiene Lambourne admitiendo que, tal y como publicó este diario, es de sobra conocida entre la comunidad británica la existencia de un "mercado negro" que, previo pago, consigue estas citas con mayor premura.

Esta falta de citas y lentitud administrativa habría provocado que un buen porcentaje de la comunidad británica en las islas no estuviera registrado y, por tanto, no gozaría ni de permiso de residencia ni de trabajo en Balears. Al menos no legalmente.

"Un británico que lleve años viviendo aquí y aún no esté registrado deberá empezar desde cero una vez que comience el Brexit y registrarse ya como ciudadano extracomunitario para obtener tanto su permiso de residencia como de trabajo", lamentó Lambourne.



Tres funcionarios exclusivos

Desde Delegación de Gobierno informaron de que tres nuevos funcionarios se dedicarán desde mediados de la próxima semana a atender de forma exclusiva a los ciudadanos británicos que deseen registrarse.

Asimismo, María Alarcos, directora de Trabajo y de Inmigración de Delegación de Gobierno, rechazó que no hubiera citas para obtener el "certificado de registro en las dependencias de la Policía Nacional. Cuando se sacan nuevas citas muchas quedan sin cubrir", arguyó pese a que admitió que ese trámite lo está realizando Extranjería de la Policía Nacional, no la oficina de Extranjería de Delegación que ella supervisa.

"A partir de la entrada en vigor del Brexit será en esta última donde habrá que realizar la gestión", diferenció Alarcos, que recordó que se trata de una obligación legal para residir en este país.

"Si estás registrado cuando se apruebe el Brexit, tan solo tendrás que cambiar una tarjeta por otra. Si no tienes el certificado tendrás que obtenerlo en Delegación", recalcó antes de advertir de que "sin certificado de registro no tendrás residencia legal en España y, por tanto, te podrían expulsar".

Precisamente, la posibilidad de una expulsión es algo que preocuparía a buena parte de la colonia británica en las islas, aseguró Lambourne, que admitió que un buen porcentaje de ciudadanos de su país residirían en Balears junto a sus familias dedicándose a negocios náuticos y "cobrando en mano", por lo que no estarían interesados en regularizar su situación.

Ni fuentes de Delegación ni de la Policía Nacional pudieron facilitar a este periódico ni la cifra de británicos residentes en las islas ni cuántos de ellos estarían registrados. El padrón de enero de este año cifraba en 14.870 los ciudadanos del Reino Unido empadronados en las islas. Y Lloyd Milen, cónsul general británico para Balears, estimó que 17.000 los compatriotas que residirán en Mallorca y alrededor de 22.000 en el conjunto del archipiélago.

Otra ciudadana británica muy vinculada a Calvià, Kate Mentink, señaló que la principal preocupación de sus compatriotas es que Johnson, tras su holgada victoria en las urnas, opte por un Brexit duro. "Sin lugar a dudas, provocará cambios en su vida porque no todos los británicos están registrados o empadronados en Balears. Además, la libra esterlina puede devaluarse lo que perjudicará la capacidad adquisitiva de personas que viven de su pensión. Hay incertidumbre y nervios por cómo afectará el Brexit a nuestras pensiones, al acceso a la sanidad o si impedirá que jóvenes británicos puedan seguir trabajando como autónomos en las islas", resumió Mentink el sentir general de sus compatriotas.