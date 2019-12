El PP presenta una moción para llevar ante la Fiscalía las filtraciones de las oposiciones

El Partido Popular ha registrado hoy en el Parlament una moción donde insta al Govern a que las preguntas de las oposiciones a funcionarios públicos las vuelva a preparar la UIB como antaño, ante la crisis de las filtraciones que obligaron a suspender las pruebas del cuerpo de gestión. La moción también insta al Ejecutivo a que se establezca un protocolo de oposiciones para la elaboación de exámenes, custodia de la documentación y corrección y para "garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad los bancos de preguntas sean encargados a la UIB". También considera que deben exigirse responsabilidades y si es preciso denunciar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción.

No fue hasta estas pruebas que en la Escola Balear de Administraciones Públicas (EBAP) decidieron no encargar la confección de los bancos de preguntas a la Universitat de les Illes Balears. Se adoptó la medida de encargar las preguntas a una decena de funcionarios que las iban aportando y se colocaban en taquillas. Fue aquí cuando desapareció una copia al no haber asegurado la custodia en unas taquillas que tenía llevase de ellas bastante gente de la EBAP.

La moción que ha presentado el PP para ser debatida en el Parlament también insta al Govern a facilitar a todos los grupos parlamentarios una copia de los resultados de la investigación abierta por la filtración de preguntas que desembocó en la suspensión de las pruebas. Por ultimo, pide que se repruebe la gestión de la conselleria de Administraciones Públicas sobre esta cuestión y se exijan responsabilidades por los fallos en la organización de las oposiciones y si es preciso se denuncie ante la Fiscalía.