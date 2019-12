Ciudadanos y El Pi apoyan a MÉS para retirar plus a altos cargos de la Península

Ciudadanos (Cs) y El Pi se sumarán a la iniciativa parlamentaria de Més per Menorca para eliminar el plus de 22.000 euros anuales que cobran los altos cargos del Govern balear que residen en la Península y vienen a Mallorca a trabajar y deben afrontar el pago de su casa temporal en la isla y los desplazamientos.

La iniciativa, que se votará la próxima semana con ocasión del debate final de los presupuestos autonómicos de 2020, mantiene que este plus lo continúen percibiendo los altos cargos del Ejecutivo autonómico que son de Menorca, Ibiza y Formentera y que viven en Mallorca por razón de su trabajo.

Més per Menorca ha presentado una enmienda al articulado de los presupuestos del próximo año para eliminar esta ayuda a los altos cargos residentes en la Península. El PSIB y Vox votarán en contra y el PP hará lo mismo o bien se abstendrá. En todo caso, no la apoyará.

Tras la felicitación de la Navidad del presidente Parlament a los periodistas, los partidos se han pronunciado este viernes sobre esta polémica.

La diputada de Cs Patricia Guasp ha apoyado la iniciativa de Més per Menorca y ha considerado que el plus está justificado si viven en las islas menores, pero "no" si residen en la Península porque es un cargo público que asumen libremente.

Además, es un "agravio comparativo" para los funcionarios del Estado, como policías o guardias civiles, que vienen destinados a Baleares y no lo perciben.

Desde El Pi, el diputado Josep Melià ha señalado que el pago del plus a los residentes en la Península es un "agravio comparativo" respecto a los de las islas y es una "manera de entender la insularidad absolutamente impresentable".

Si un algo cargo viene a trabajar a Baleares, debe fijar su residencia oficial en las islas, ha mantenido.

La portavoz socialista, Silvia Cano, ha defendido que se trata de un complemento para los altos cargos del Govern que, además de pagar sus alquileres o hipotecas en sus ciudades de origen, deben desplazarse a Mallorca y vivir en la isla.

Este complemento "lleva en marcha 20 años", ha recordado Cano, que ha dicho que si el Govern quiere contar con los "mejores profesionales" debe mantenerse.

El presidente del PP, Biel Company, ha dicho que los debates sobre este tipo de asuntos deben estudiarse de "manera serena y sosegado, evitando demagogias".

"Aquí se ha puesto de moda pegar a los políticos de turno; se trata de un complemento que se lleva pagando desde hace 20 años a políticos de diferentes partidos y colores", ha considerado.

El "trasfondo" de esta polémica, ha añadido, se encuentra en la confrontación entre Podemos y MÉS, en el seno del "Govern de Armengol".

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha sostenido que se puede discutir la necesidad o no de ese plus e incluso de la idoneidad de los altos cargos en cuestión, pero es "absolutamente criticable y deleznable que en varios medios de comunicación se les denomine 'cargos foráneos': Ningún español es foráneo o extraño en Baleares".

"Es un plus que lleva 20 años cobrándose y solo se ha puesto el dedo en la llaga cuando lo cobran personas que vienen de otras partes de España: es absolutamente condenable; los racistas y xenófobos son otros", ha sentenciado.

La ley de Presupuestos del Govern balear regula el pago del plus de 22.000 euros para los altos cargos que proceden de fuera de Mallorca, "por el coste de su residencia temporal en la isla".

El articulado deja claro que "en caso de que los perceptores de la indemnización trasladen su residencia definitiva a la isla de Mallorca, deben comunicar esta circunstancia (...) y, en todo caso, pierden el derecho a percibir la indemnización".