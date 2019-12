Baleares, una de las tres CCAA con más nacimientos que muertes

Balears es una de las tres únicas comunidades del país que registró un saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) positivo en el primer semestre de este año. En concreto, se produjeron 219 nacimientos más que defunciones, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a dicho periodo.

Balears es una de las tres comnidades del país con saldo positivo en este primer semestre tras Madrid (con 2.840 nacimientos por encima de los óbitos) y Murcia (354) y empatada con la ciudad autónoma de Melilla y por delante de la de Ceuta (119).

Sin embargo, este mayor número de nacimientos que defunciones se revertirá en breve, afirma el catedrático de Geografía Humana de la UIB Pere Salvà.

Si se cotejan los datos correspondientes al primer semestre de este año ofrecidos ayer por el INE, con los registrados hasta junio de 2018, ya se aprecia una acusada tendencia de menor crecimiento. Así, mientras en el primer semestre de 2018 la población de las islas había crecido en 471 personas, hasta el pasado junio lo ha hecho en las citadas 219, un 53,5% por debajo.

"A partir del año 2008 en que se dio el segundo boom de nacimientos tras el de 1974, se ha producido un descenso en el número de alumbramientos. Y esto ha sido por dos causas. Por la crisis económica, que provocó la salida y la menor llegada de mano de obra inmigrante, y porque los ciudadanos nacidos en el año 1974 ya han sobrepasado la edad de la maternidad, pese a que esta se ha retrasado considerablemente de la mano de los nuevos avances en los tratamientos de reproducción asistida", explica Salvà.

Un 10% de nidos vacíos



También anticipa una menor natalidad en los años venideros el hecho de que cada vez haya más parejas que deciden no tener descendencia. "Se estima que un diez por ciento de las parejas optan por no tener hijos, lo que se conoce como nidos vacíos", revela el catedrático de Geografía Humana antes de concluir que "el saldo vegetativo de Balears tiene los años contados porque los nacimientos no van a aumentar y las defunciones no bajarán porque estamos envejeciendo y es lo natural. Hoy en día, en las islas hay más personas mayores de 65 años que menores de 15 años".

En el último ejercicio cerrado, 2018, el conjunto del país perdió casi 55.000 habitantes (54.944 fue su saldo negativo) y Balears conformó de nuevo junto a Madrid y Murcia la tripleta de únicas regiones que registraron un mayor número de nacimientos que óbitos. Así, la comunidad madrileña sumó 10.955 ciudadanos, Murcia 3.348 y Balears 2.079 producto de los 10.285 nacimientos frente a las 8.206 defunciones del año pasado. Las ciudades autónomas de Ceuta (437) y Melilla (824) también cosecharon saldos vegetativos positivos. La pérdida poblacional es casi generalizada en todo el país si se amplía el periodo analizado. Así, en los últimos 22 años (1996-2018) el 79% de los municipios españoles (6.419 de los 8.131 existentes) han perdido población. En el caso de Mallorca, este porcentaje se reduce hasta poco más de uno de cada tres. El 37,7% de los municipios mallorquines (20 de los 53) han perdido población si se toma como referencia los 22 años señalados.

En esta situación se encontrarían los municipios de Estellencs, Banyalbufar, Sóller, Escorca, Selva, Campanet, Búger, Llubí, Sineu, Costitx, Sencelles, Algaida, Lloret, Montuïri, Sant Joan, Porreres, Maria de la Salut, Ariany, Petra y Artà.

Por último, los datos publicados ayer por el INE también se referían al número de matrimonios y en este apartado Balears se sitúa como la segunda comunidad autónoma donde más crecieron en los primeros 6 meses del año. En concreto, los enlaces matrimoniales subieron un 2,7%en este periodo frente a los formalizados un año antes. Un porcentaje solo superado en Galicia, con un 18,1% matrimonios más, y por la ciudad autónoma de Ceuta, con un 12,1%. La media del país registró un 1,2% de enlaces menos. En la totalidad del año pasado en las islas se formalizaron un total de 4.809 matrimonios entre los 167.613 de todo el país.