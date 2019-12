Ernesto Ekaizer: "El juicio del 'procés' es una farsa, una serie de Netflix"

"El juicio del 'procés' ha sido una farsa, una serie de Netflix". Así lo ha asegurado esta tarde el periodista Ernesto Ekaizer, quien ha señalado que durante el proceso a los nueve líderes independentistas, condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, "se ha construido una historia, se ha forzado la realidad".

"Nada más empezar el juicio en el Supremo, ya sabían que no iban a ir a por rebelión", ha destacado el escritor, quien ha presentado esta tarde en el club de este diario su libro 'Cataluña, año cero', un acto que ha introducido la presidenta del Govern, Francina Armengol y ha conducido la subdirectora de este rotativo, Marisa Goñi. En este sentido, ha puesto un ejemplo para ilustrar cómo a su juicio "el pescado estaba vendido": la fase inicial, cuando hablan los acusados, momento en el que el peso de la acusación es brutal ya que es cuando "la fiscalía entra como un panzer". Nada de esto se vio en el juicio del 1-O. "Es un fracaso estrepitoso para la Fiscalía, no abra ni una sola vía de agua. Aquí es cuando se abruma al acusado, pero estos salen vivos", ha recordado Ekaizer, quien ha remarcado que "el componente de la violencia no está presente, no es el 34 [cuando el presidente de la Generalitat, Lluís Companys proclamó de forma unilateral el estado catalán]; a las dos semanas el tribunal sabe que no va por rebelión".

También ha destacado el periodista la situación "kafkiana" que se produjo cuando el 12 de junio, al terminar elúltimo turno de palabra, el magistrado Luciano Varela, espetó a Jordi Sánchez "usted es un buen hombre" y le pidió hacerse un selfie con él, a lo que el acusado accedió a condición de que también se tomara la foto con su teléfono. "Es una catarsis, una situación de farsa, Marchena hace un juicio como una serie de Netflix", ha incidido Ekaizer, quien ha destacado que en este proceso, en lugar de ser el juez un 'primus inter pares', se convierte en "la estrella, hace el show, está hecho a su gloria", ha apuntado, el periodista quien ha recordado que el proceso "fue visto en streaming".