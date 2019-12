Andrés Jiménez Mackellar: "Uno de los mayores retos que existen es que el desmentido se viralice más que el bulo"

Redactor de Maldito Bulo. Nació y creció en Mallorca. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar periodismo. Se define a sí mismo como un "periodista hispano-escocés que desmiente bulos al son de Bob Dylan". A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en la Agencia EFE y Facterbot, proyecto que creó él mismo.

No son pocas las veces que una noticia compartida por WhatsApp o un titular escandaloso visto en las redes sociales ha hecho fruncir el entrecejo a más de uno. Los bulos, las noticias falsas o las fotos trucadas se han convertido en un peligro cotidiano ante el que se debería estar alerta. Con el objetivo de debatir sobre esta realidad, el Club Diario de Mallorca ha organizado una jornada dedicada a las 'fake news' el martes, 10 de diciembre, a las 19 horas. Durante el acto, el representante y redactor de Maldito Bulo, Andrés Jiménez, dará las claves sobre cómo abordan la desinformación en la redacción de Maldita.es.

Jiménez nació y creció en Mallorca. A los 18 años viajó a Madrid para iniciar sus estudios de periodismo. En su trayectoria profesional destacan sus trabajos en la agencia EFE y en Facterbot, un proyecto que inició él mismo y que consiste en un 'chatbot' destinado a desmentir noticias falsas. En 2017 fue elegido delegado de España en Future News Worldwide, evento organizado por el British Council y algunos de los principales medios de comunicación del mundo.

P¿Cómo llegó a formar parte del equipo de Maldito Bulo?

R En 2017 creé un proyecto de verificación llamado Facterbot que gestioné al mismo tiempo que realizaba un máster. Entre una cosa y la otra, entrevisté a Julio Montes, uno de los cofundadores de Maldita.es, y surgió la oportunidad de completar mis prácticas obligatorias con ellos. Sentí que el proyecto era mío desde el primer momento y he tenido la suerte de seguir en Maldita desde entonces.

P ¿Cuál es el perfil de sus trabajadores?

R La gran mayoría de miembros de Maldita somos periodistas. Cada uno con sus respectivas especializaciones, claro. Por ejemplo, tengo compañeros especializados en información científica, otros en gestión de la comunidad y, los que más, en periodismo de datos e investigación. David Fernández, nuestro jefe de máquinas, también es imprescindible para que todo el aspecto técnico de Maldita vaya sobre ruedas.

P ¿Qué papel juegan los ciudadanos en el engranaje de Maldito Bulo?

R Maldita no existiría sin la comunidad. Nos ayudan muchísimo a la hora de avisarnos de posibles bulos que están circulando a través de nuestro servicio de WhatsApp y, al mismo tiempo, a encarar uno de los mayores retos que existe en el campo de la verificación periodística: conseguir que el desmentido se viralice más que el bulo.

P ¿Cómo ve a los medios locales de nuestras islas?

R Me maravilló la cobertura que hicieron los medios locales durante el temporal de 2018 en Mallorca. Verificar e informar con cautela y cercanía es imprescindible siempre, pero en situaciones de crisis más aun, y eso fue lo que vi en la prensa balear durante esos días. No he detectado grandes diferencias respecto al trabajo de compañeros de otras comunidades autónomas. La temática de los bulos es prácticamente la misma: migración, feminismo...

P ¿Cree que los jóvenes tienen más herramientas para identificar las noticias falsas que se les presentan o todavía es una asignatura pendiente?

R La desinformación afecta por igual en todas las edades. Es verdad que los jóvenes dominan herramientas que les pueden ser muy útiles para combatir los bulos, pero eso no quiere decir que sean inmunes. De hecho, hemos visto cómo hay desinformaciones dirigidas exclusivamente a ellos que se propagan a través de las redes en las que están presentes, como Instagram.

P ¿Podría darnos algún consejo para que "no nos la cuelen", como dice el lema de Maldito Bulo?

R Te doy tres muy básicos: no difundir un contenido si dudas de su veracidad, no quedarse nunca en el titular y hacer una búsqueda sencilla para ver qué dicen otras fuentes sobre ese mismo tema.

P ¿Recuerda cuál es el bulo relacionado con Mallorca que más le ha llamado la atención?

R Viví muy de cerca los bulos que surgieron durante las inundaciones en la isla en 2018. Estuvimos recopilando todos los que desmentimos esos días para que fueran accesibles para cualquiera que los hubiera recibido. Como decía antes, la desinformación es especialmente peligrosa en situaciones de crisis.



Jornada sobre fake news

Programa del evento

-Martes 10 de diciembre a las 19 horas en el Club Diario de Mallorca

-Ponencia de Andrés Jiménez, redactor de Maldito Bulo

-Mesa redonda con la participación de Maria Ferrer, directora de Diario de Mallorca; Andreu Manresa, director general de IB3; Margalida Solivellas, corresponsal de TV3; Tomás Andújar, redactor de EFE y Andrés Jiménez.

-Los interesados en acudir pueden inscibirse en: www.clubdiariodemallorca.es