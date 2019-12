El alcalde de Manacor, blanco de las críticas por su encotronazo con Rafa Nadal

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, se ha convertido en blanco de todas las críticas por la polémica surgida en torno a la Academia de Rafa Nadal. Ya le advirtió en su momento el periodista de la Cope Juanma Castaño de que había elegido como rival "al español más querido de todos los tiempos". Periodistas deportivos, políticos y ciudadanos de a pie se han posicionado junto al tenista y han acusado al político de Més de cargar contra Nadal "solo porque se siente español".

Las declaraciones del primer edil en el Confidencial desvelando que la Academia no pagaba el IBI desde 2016 y criticando la 'manacorinidad' del tenista, provocaron una reacción de Rafa Nadal nunca vista hasta la fecha. Dolido, indignado, pero sobre todo enfadado por las palabras de Oliver, Nadal remitió una carta al portal Manacor Noticias para responderle. "Siempre he intentado ser honesto y coherente con mi forma de hacer las cosas y he respetado todos los puntos de vista. Pero, como a cualquier persona, me duele recibir ataques injustificados y difamatorios que lo único que pretender es manchar mi nombre". La polémica estaba servida.

Pocas horas después, era el propio alcalde el que daba la réplica. En los micrófonos de la cadena Cope aclaró que nunca había dicho que el deportista viviera "al margen del municipio" y confesó sentir "admiración por Rafa, como persona y como tenista". Sin embargo, quiso dejar claro que su responsabilidad como político "es denunciar las injusticias y eso es lo que he hecho".

Periodistas, políticos y seguidores de Nadal salieron entonces en defensa del tenista y señalaron que las verdaderas razones que empujaron al alcalde de Manacor a arremeter contra Nadal tenían menos que ver con temas urbanísticos y más con la identidad nacional.

El director del programa deportivo 'El Transistor' de Onda Cero, José Ramón de la Morena, uno de los primeros en alzar la voz para apoyar a Nadal, acusaba a Miquel Oliver y a sus compañeros de partido de no perdonar al tenista "que se emocione tanto con el himno español cuando gana y que presuma sin complejos de su país y no le importe decirlo".

Tomás Campos, por su parte, escribía en Marca: "El señor Oliver no lo va a admitir (€) pero hay que ser un cretino para no darse cuenta que el simple hecho de que la imagen de su municipio se asocie a un tío tan español como Rafa debe gustarle tanto como que abran una sede del Instituto Cervantes en Manacor (€) Llegados a este extremo, ¿qué se le puede decir al señor Oliver? Ah, sí, que si fuese español, lo entendería...".



#YoConRafa

La polémica saltaba a la escena política de la mano del Partido Popular, que se erigieron en adalides de la defensa de Rafa Nadal. En el perfil oficial del partido en Twitter, escribían que para el independentismo balear, alguien como el manacorí "molesta porque, simplemente se siente orgullo de ser español".

Bajo la etiqueta #YoConRafa, los populares publicaban sus mensajes de apoyo desde el líder nacional, Pablo Casado, al presidente del PP en las islas, Biel Company.

Inés Arrimadas, de Ciudadanos, también lanzó un tuit alabando al tenista. "Es un gran embajador de Manacor, de Baleares y de toda España. Un ejemplo dentro y fuera de las pistas de tenis y un orgullo nacional"

En poco tiempo, centenares de tuiteros se sumaron al hashtag creado por el PP convirtiéndolo en trending topic nacional.



Apoyo al alcalde de Manacor

Y en medio de la tormenta, Miquel Oliver se quedó prácticamente solo€ Al menos en las redes sociales. Ni su partido, Més per Mallorca, ni sus socios de gobiernos, Esquerra, hicieron comentario alguno sobre lo ocurrido. Pero ante el silencio oficial, algunos manacoríes sí quisieron romper una lanza en favor de su alcalde, cuestionando la objetividad de algunos periodistas y agradeciendo a Oliver que gobernase "para todos".