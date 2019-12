Nadal niega "trato de favor" en la recalificación de la Academia y en el puerto

El tenista de Manacor Rafa Nadal niega haber recibido un trato de favor tanto en la construcción de su academia de alto rendimiento como en el puerto de Porto Cristo donde amarrará su nuevo catamarán. En una carta publicada en el portal 'Manacor noticias' explica su versión y carga con dureza contra el alcalde de su ciudad, el nacionalista de Més-Esquerra Miquel Oliver.

En la misiva, Nadal afirma: "Siempre he intentado ser honesto y coherente con mi forma de hacer las cosas y he respetado todos los puntos de vista. Pero, como a cualquier persona, me duele recibir ataques injustificados y difamatorios que lo único que pretenden es manchar mi nombre". Se refiere a la modificación de la Ley de Vivienda que permitió recalificar los terrenos rústicos de la academia y reconvertir las plazas en hoteleras. Una norma muy polémica que fue aprobada por el PSOE y el PP y que Més votó en contra.

En el tono de la misiva se nota que el laureado deportista está dolido por algunas publicaciones que considera se han realizado "con la intención de hacerme daño". Recuerda que el proyecto de la Academia "podría haberse llevado a cabo en varios lugares del mundo en los que nos ofrecieron importantes beneficios".

"Se me ha acusado -escribe Rafa Nadal- de ser un privilegiado y haber tenido un trato de favor por construir un centro deportivo y educativo en Manacor, de acuerdo con las exigencias de una Ley que aprobó el Parlament en 2012 y que se modificó parcialmente en 2018. Sí, me siento un privilegiado, ya que la mayoría parlamentaria consideró que este proyecto estratégico para Mallorca tendría mucha más fuerza si se realizaba mientras yo estaba en activo, ya que se multiplicaría la repercusión. Y siempre he estado agradecido por ello". Comenta que la academia da trabajo a más de 300 personas y la construcción se ha hecho con empresas de la comarca. También revela que se han pagado 753.000 euros en aprovechamiento medio al ayuntamiento, cesiones de zonas verdes, aparcamientos y accesos.

Asimismo, se muestra dolido por las críticas al recondicionamiento del Club Náutico de Porto Cristo para poder amarrar su nuevo catamarán, autorizado por el Govern reduciendo otros amarres: "Una de mis grandes aficiones es el mar y algunas personas han querido criticarme hasta esto mediante falsas informaciones en las que han dejado entrever un trato de favor con el amarre de mi embarcación. He llegado a leer y escuchar que hará falta hacer obras en el puerto, lo que es rotundamente falso. He actuado siempre como un socio más de los 300 que formamos el Club Náutico".



Ataque al alcalde Miquel Oliver

"A nivel personal, lo que más me ha dolido ha sido que el alcalde de Manacor me haya acusado de 'vivir al margen del municipio' añadiendo que 'la manacoridad se practica, no se verbaliza'. Sinceramente, tener que leer y escuchar esto me resulta muy ofensivo y doloroso". Se refiere a unas declaraciones del alcalde donde apuntaba que no estaba de acuerdo con la forma de recalificar la academia y apuntaba que no habían pagado todos los impuestos. Nadal dice en su misiva que ha pagado más de 100.000 euros en IBI y está al corriente de pago de todo.

El alcalde Miquel Oliver explicó ayer que no pensaba contestar al tenista: "És un gran honor que un Dios del deporte como Rafa Nadal se acuerde de mí. Contestaría si la carta la hubiera escrito la academia, pero a él no lo haré".