Lee la carta de dimisión de los once miembros del Consejo Ciudadano de Podemos

Este es el texto íntegro de la carta que los once miembros del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Baleares escribieron para comunicar su dimisión:

"Ens adreçam a vosaltres per anunciar la nostra dimissió com a membres del Consell Ciutadà Autonòmic de Podem IB. Aquesta decisió ha estat endarrerida durant un temps per la recent convocatòria electoral atès que no volíem que interferís en els resultats ni fos utilitzada de forma interessada.

La llista de Construint Podem -de la qual vam formar part en les primàries de la II Assemblea Ciutadana de Podem IB l'octubre de 2017- va assolir un 41,6% dels vots de militants compromesos amb principis polítics transformadors i amb mecanismes democràtics i participatius per a construir des de baix una alternativa al bipartidisme. La nostra decisió ha estat fruit d'una reflexió meditada sobre la deriva erràtica de la direcció d'un projecte que molts de nosaltres vam contribuir a cofundar a les Illes, el qual va néixer per a ser radicalment transformador.

Exposam a continuació els motius de la nostra dimissió:

- Política de subalternitat i obediència al PSOE fins a la pràctica desaparició de les reivindicacions pròpies del Podem primigeni contra la saturació turística, per la protecció del medi ambient i la nostra terra, a favor de la regeneració democràtica o de la lluita contra el deute que ofega les Illes Balears. Unes línies cada vegada més allunyades dels principis del republicanisme i de la impugnació del Règim del 78. Obsessió "governista" a qualsevol preu, fins i tot deixant pel camí esquinçalls essencials del programa. Institucionalització d'un projecte transformador que venia a canviar-lo tot. En conseqüència, acceptació de polítiques de l'asfalt contràries a les propostes del programa mediambiental original de Podem, com és el cas de l'autopista Llucmajor/Campos, entre d'altres.

- Falta de democràcia interna. Inoperància de qualsevol forma de decisió col·lectiva i ofegament progressiu de gairebé tots els cercles del partit, especialment dels cercles amb més debat polític i posicionaments crítics cap a la direcció. Manca de participació i suplantació de qualsevol decisió col·lectiva per un grup d'afins a la secretaria general, fins a reduir a una total inoperància qualsevol òrgan. Persecució i rebuig del lliure pensament i la discrepància política. Confusió constant de la "lleialtat" amb l'"obediència cega" al partit.

- Burocratització d'una força de canvi que es va nodrir de l'impuls i l'apoderament ciutadà nascut en les places del 15M; allunyament dels principis d'horitzontalitat i participació. Inexistència d'assemblees ciutadanes presencials i limitació de la vida del partit a les invitacions organitzades per la direcció o a la participació en escasses consultes on-line amb preguntes-parany per a ratificar el ja decidit per part des de d'alt. Absència absoluta d'actes públics de rendició de comptes per als càrrecs i excàrrecs de Podem IB.

- Derives contràries al feminisme, les cures i la sororitat. Actituds agressives entre companys i companyes. Inexistència de revocatoris de càrrecs davant aquestes actituds; política de premiar l'obediència i expulsar el talent seguint les derives de la vella política. Confecció de llistes electorals seguint el patró de la "coalició d'interessos personals", acceptació o neutralització de persones "incòmodes" per a la direcció sense debat previ al CCA. Inexistència de mecanismes de comunicació interna fluida i ràpida per als membres del CCA i, com a conseqüència, aïllament total dels membres de la nostra llista en qualsevol presa de decisions.

Per tots aquests motius, presenten la seva dimissió del Consell Ciutadà Autonòmic i de totes les seves responsabilitats a data de 6 de desembre de 2019 les següents persones electes de la llista de Construint Podem:

Laura Camargo Fernández

Baltasar Picornell Lladó

Fernanda Caro Blanco

Adrián Martínez Pacín

Mireia Rubio Claros

Aligi Molina Suárez

Laura Mariani Susini

Sabina Riera Molina

Antonio Sánchez-Tirado García

Ximena De La Vega Ibáñez



Helena Herrera Gorosito (també de la llista de Construint Podem), que va dimitir del CCA anteriorment, s'hi afegeixen als motius exposats en aquest escrit."