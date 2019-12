El himno feminista 'un violador en tu camino' resonará en Mallorca este domingo

'Un violador en tu camino', el cántico creado por el colectivo chileno 'La Tesis' y que se ha convertido en himno feminista, llega a Mallorca. El próximo 8 de diciembre a las 20:00 horas, se ha convocado una concentración en plaza de España contra la violencia de género y en la que se interpretará la coreografía que ha hecho bailar a feministas de todo el mundo.



La performance dio la vuelta al mundo el pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, cuando un nutrido grupo de mujeres la representó frente al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno.





Ella son #LasTesis "Colectivo Interdisciplinario de Mujeres", formado por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, oriundas de Valparaíso, creadoras de la intervención llamada "Un violador en tu camino" que se ha difundido por todo el mundo pic.twitter.com/Dyhj7kOXkr — Radio La Chimba ?? (@Radio_LaChimba) November 30, 2019

'El violador eres tú'

Desde entonces, la coreografía, compuesta por el colectivo interdisciplinario de mujeres Las Tesis, originario de la ciudad chilena de Valparaíso, ha tenido réplicas en lugares tan remotos como'Un violador en tu camino' comienza con un sencillo paso de lado a lado que, en medio de un silencio sepulcral, marca el ritmo con los talones."El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves.El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves.Es feminicidio, Impunidad para el asesino. Es la desaparición. Es la violación.Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba , ni cómo vestía.El violador eras tú. El violador eres tú.Son los pacos (policías). Los jueces. El estado. El presidente. El estado opresor es un macho violador. El estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. El violador eres tú.Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero.El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú"