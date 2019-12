El Govern no garantiza la continuidad de Tovar tras el escándalo de las oposiciones

El escándalo de las oposiciones al cuerpo de gestión, suspendidas por el Govern al desaparecer preguntas de los exámenes, sigue poniendo en el punto de mira a la consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, y en especial al director de la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP), Jaime Tovar. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Pilar Costa, no ha querido garantizar la continuidad al frente del organismo público de Tovar. Tal y como ha adelantado hoy este periódico, hace unos días que se le está buscando sustituto y se ha ofrecido el puesto a varios funcionarios de nivel. Costa ha apuntado que "no puede garantizar la continuidad de ningún cargo público en el Govern". La portavoz ha añadido que a ella no le costaba que se estuviera buscando sustituto.

La consellera ha querido dar la máxima confianza a los opositores y ha recordado que "ha sido el propio tribunal quien decidió suspender las pruebas al detectar que faltaba documentación". Sin embargo, el discurso del Govern sobre esta crisis de las oposiciones ha cambiado. Hasta el momento la consellera Castro hablaba de que la desaparición de las preguntas se había producido por "error", pero hoy Pilar Costa ya ha introducido la palabra "negligencia". Lo ha hecho cuando este periódico le ha preguntado si considera normal que las preguntas de los exámenes se guarden en taquillas del EBAP sin ningún tipo de control y con llaves al alcance de mucha gente. En este sentido, Pilar Costa ha apuntado que "la investigación que se ha abierto llegará hasta el final y resolverá si se ha producido una negligencia".

Costa ha hecho un llamamiento a no lanzar mensajes de alarma y ha asegurado que los derechos de todos los opositores están garantizados. A ello se ha referido cuando se le ha preguntado su valoración sobre que de los 81 aprobados, tres sean trabajadores del EBAP.