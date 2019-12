Denuncian más de 3.000 desperfectos en la Platja de Palma

Caminas un metro por la Platja de Palma y te encuentras con un desperfecto en la vía pública. La plataforma de vecinos, hoteleros y comerciantes de la zona turística más importante de Mallorca los ha contabilizado y fotografiado. Son 3.252 deficiencias de todo tipo en pavimento, iluminación, señalización, cableado y zonas ajardinadas debido a la falta de mantenimiento por parte de los dos ayuntamientos responsables, Palma y Llucmajor.

La "supuesta capital turística del Mediterráneo está cada vez más degradada", según denunció ayer esta entidad mediante un completo inventario compuesto por 16 tomos. Se lo entregarán a ambos consistorios y les sacarán los colores, porque el año pasado hicieron lo mismo y el número de desperfectos en dichos servicios públicos básicos casi se duplica. De los 1.935 de 2018 a los más de 3.200 actuales. "Ya no solicitamos inversiones, sino que gestionen mínimamente las necesidades más básicas", como arreglar una farola, levantar un pilón caído, sustituir una baldosa, quitar las pegatinas de las señales de tráfico y un largo etcétera.

El portavoz de la plataforma y vicepresidente de la asociación hotelera, José Antonio Fernández Alarcón, puso de relieve que "si los ayuntamientos no actúan de forma eficiente en lo esencial, no será un destino competitivo, por mucha inversión empresarial que se haga y decretos para evitar el turismo de borrachera", afirmó en referencia al tema de estos días. No quieren "reuniones, planes, estrategias y smart island", sino arreglar lo básico, debido a que el turista de calidad no acepta este tipo de degradación. "Se irá a otro lugar y aquí continuaremos con el turismo de borrachera".

La presidenta de la plataforma antidelincuencia de la Platja de Palma, Ana Rodríguez, lleva dos décadas "pidiendo lo mismo y es desmoralizante cuando ves que no cambian una farola y tienen dinero para ampliar el metro". El líder vecinal Francisco Nogales también se mostró pesimista en la presentación del informe, ya que "hacen oídos sordos y no se dan cuenta de que si abandonan la zona, seguiremos con el turismo decadente".

El presidente de les Meravelles y Sometimes, Miguel Cañellas, puso el acento en los residentes que viven allí, con tanto derecho a tener su barrio cuidado como los demás, mientras que el líder vecinal de Can Pastilla, Gabriel Habib, es más optimista y cree que el detallado inventario con más de 3.000 desperfectos "hará que a alguien se le caiga la cara de vergüenza y empiece a trabajar", según sus palabras. Por último, el portavoz de la zona de s'Arenal, Biel Barceló, abogó por gestionar los recursos "de forma descentralizada en vez de hacerlo desde un despacho lejano".

Alarcón tomó la palabra de nuevo y recordó que la regiduría de Infraestructuras de Cort tiene un presupuesto de 9,8 millones para obras de mantenimiento como las que piden, "pequeños arreglos fáciles de solucionar, y aquí no se ha hecho nada".



Brigada de mantenimiento



Una solución planteada para arreglar los pequeños desperfectos de la Platja de Palma es destinar una brigada de mantenimiento a la zona turística, como pidieron ayer. La regidora de Infraestructuras de Cort, Angélica Pastor, lo estudiará, afirmó.

También avanzó que "antes del comienzo de la temporada, se realizará una campaña intensiva de reparaciones" similar a la llevada a cabo recientemente en el centro antes de las fiestas navideñas. Además, Pastor aseguró que están atendiendo las demandas vecinales, como la retirada del viejo kiosco de les Meravelles. "Vamos priorizando los requerimientos, pero no hay dinero para todo", dijo.

Los portavoces de la plataforma 'Por una Platja de Palma Cívica', ayer en la presentación del informe. G. B.