Mallorca en la Cumbre del Clima

Cambio Climático. La UIB participa como observadora en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que empieza hoy en Madrid, a través del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (LINCC)

Estos últimos años han sido los más calurosos de la historia, el nivel del mar está alcanzando cifras también de récord, los océanos se están acidificando, la diversidad está amenazada, los desastres naturales son cada vez más frecuentes y devastadores, la sequía está aumentando a una velocidad alarmante... El cambio climático supone una seria amenaza para el ser humano. Así, lo reconoció ayer el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la Cumbre del Clima (COP25), que empieza hoy en Madrid y durará dos semanas. Mallorca estará representada en el ámbito académico. La Universitat de les Illes Balears (UIB) participa como observadora.

Pau De Vilchez, profesor de la UIB y subdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (LINCC) de la Universitat, acudirá a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a partir del próximo lunes 9 de diciembre. "La segunda semana de la cumbre es el grueso de las negociaciones entre los Estados. Nosotros estamos como miembros observadores, no tenemos voz en las negociaciones. Son los Estados los que tienen voz y voto", aclara De Vilchez.

"En el año 2015 se aprueba el Acuerdo de París que fija básicamente la temperatura. Los objetivos de París no son de reducción de emisiones, sino que establecen que hay que hacer todo lo posible para que el aumento de temperatura no sobrepase un grado y medio o dos grados. Hay que evitar que la temperatura aumente todavía más. Pero París no establecía cómo hacerlo. Cada Estado debía decir en cuánto reduciría sus emisiones y esto tienen que decirlo cada cinco años", detalla el profesor de la UIB. Así,cada vez el compromiso debe ir a más y ser más ambicioso. "El problema es que si sumamos los compromisos de los Estados nos vamos a un aumento de temperatura de 3,2 grados. Es decir, estos compromisos no son suficientes para cumplir el objetivo de temperatura de París", subraya De Vilchez.

"Uno de los objetivos de esta cumbre es que los Estados revisen estos compromisos. Sería una de las cosas buenas que podría salir de esta COP. Este es un objetivo político o científico de gran calado, pero que no figura en la agenda oficial de esta cumbre", recalca el experto.

"Lo que figura en la agenda oficial son tres cuestiones básicas que tienen que ver, sobre todo, con dinero. El año pasado, en Katowice (Polonia) se aprobó el reglamento para saber cómo ejecutar el Acuerdo de París, pero quedaron fuera tres cuestiones, las más complicadas, las económicas. Por un lado, el fondo para el clima, un fondo financiero en el que los países más ricos tendrían que dotar de dinero a los más pobres para desarrollar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. La segunda cuestión es un fondo para hacer frente a los daños y pérdidas por los desastres naturales. Y la tercera, se refiere a los mecanismos de mercado, muy criticados, y con unas consecuencias negativas grandes", explica De Vilchez.

"De aquí al 2050 las emisiones limpias tienen que ser igual a cero. Tenemos que ir a una descarbonización de nuestras economías. No emitir gases de efecto invernadero", recalca el experto. Países como Brasil, Estados Unidos y Arabia Saudita bloquearon estos tres puntos. "En esta cumbre se deberían aprobar estas tres cuestiones. Cuanto más tardemos en hacer estas reducciones, más difícil y más caro será hacerlo. Tenemos poco tiempo, cuanto antes nos pongamos a ello, mejor", concluye De Vilchez.