Gabriel Subías termina su etapa en la división de viajes de Barceló

Gabriel Subías, el consejero delegado de Ávoris, la división de viajes de Grupo Barceló, deja este lunes puesto, justo una semana después de la firma de la fusión con Globalia. Barceló señala en el comunicado que ha hecho público que se trata de una decisión de "mutuo acuerdo"

"En el día de hoy, y de mutuo acuerdo, Gabriel Subías ha dejado su puesto de CEO en Avoris. Gabriel Subías se incorporó a esta posición en 2011, y desde entonces ha realizado una excelente labor, gracias a la cual Avoris ha crecido en tamaño, facturación y resultados. El Grupo Barceló y el equipo de Avoris agradecen su gran trabajo durante todos estos años".



Mientras la Comisión Nacional de la Competencia analiza el acuerdo que el Grupo Barceló y Globalia firmaron el 25 de noviembre para fusionar de sus respectivas divisiones de Viajes, Vicente Fenollar Molina (director general Económico Financiero del Grupo Barceló) será, provisionalmente, el máximo responsable de Avoris.



En el momento en que se tenga la aprobación de Competencia se formará el Consejo de Administración de la nueva sociedad y se nombrará al máximo ejecutivo del nuevo proyecto.

Por el momento no se conocen las razones de esta decisión, que no deja de sorprender cuando se presuponía que el directivo quedaría al frente de la nueva corporación que nace de la fusión de las divisiones emisores de Globalia y Barceló. La compañía no hará ninguna valoración más allá del comunicado emitido, según ha confirmado a este diario. Tanto Barceló como Subías inician una nueva etapa, tras esta final "cordial", se asegura.

Gabriel Subías se incorporó a Grupo Barceló en 2011, y bajo su liderazgo la antigua Viajes Barceló empezó a crecer, con la incorporación de nuevas marcas como turoperadores (laCuartaIsla, Quelónea, Jolidey, LePlan) y la aerolínea Evelop!. También transformó la marca Viajes Barceló en la nueva Ávoris, lanzada en 2017. Antes de su etapa en Barceló fue consejero delegado en la desaparecida Orizonia y también formó parte del Grupo Iberostar.