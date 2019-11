Mariano Sánchez Soler: "Franco cubrió los negocios de su yerno, los malos hábitos se heredan"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Franco era pesetero?"

—A Franco solo le interesaba el poder y que a sus colaboradores les fueran bien los asuntos del bosillo. No necesitaba preocuparse por el dinero, dirigía el país como si fuera un cuartel.

—Usted se rio del testamento de Franco recién publicado.

—Este testamento ya se conocía, aunque no la cifra exacta de 28 millones de pesetas que es irrisoria, la cantidad que Franco manejaba para hacer donativos. Allí están sus sueldos de Jefe del Estado y de capitán general. Es de 1968, no sabemos si hay otros después.

—Mil millones de euros de la época es mucho dinero.

—No se puede saber la cantidad exacta, cómo se calcula, por lo que nunca me he atrevido a dar una cifra. Pero hablamos de cuatro mil millones de pesetas, solo en regalos recibidos durante las dos mil audiencias del franquismo.

—Franco austero, monacal, escurialense,...

—Se montó una campaña de publicidad extraordinaria y mentirosa para dar la idea de austeridad. Franco vivía en un palacio, tenía sirvientes, entraba en las iglesas bajo palio, montó bodas principescas para sus hijos y nietos, se hacía llamar Vuestra Excelencia. Otra cosa es que no se sepa si bebía o si iba con mujeres, porque era enigmático.

—¿Los que sacaron el ataúd de Franco a hombros son multimillonarios?

—Los siete nietos de Franco son gente adinerada, millonarios todos ellos, con una fortuna cuyo origen son los negocios de su abuelo bajo la dictadura.

—¿El yerno Martínez Bordiu corrompió a Franco?

—No, Martínez-Bordiu introdujo El Pardo al mundo de los negocios y del glamour económico. Se aprovechó de su condición de yernísimo. Franco nunca figuró en una sociedad anónima, utilizaba apoderados. Le dijeron que "no es bueno que S.E. esté al frente de una S.A."

—¿Cómo era la relación entre las dos personalidades antagónicas de Franco y su yerno?

—Franco era el patriarca, dejó que su yerno hiciera negocios y le cubría. Le protegió y se silenció un escándalo de importación de Vespas. Es posible que Villaverde incluso ingresara más dinero que su suegro como Jefe de Estado.

—Dice usted que "el patriarca dejó que su yerno hiciera negocios y lo cubría". Eso suena a otro Jefe de Estado.

—Después de una dictadura de tantos años, los malos hábitos se heredan aunque sea con personajes diferentes.

—¿Franco estaba celoso de la fortuna de Juan March?

—No, Franco tenía el temperamento de un militar africanista. Juan March financió los primeros meses de la Guerra Civil. A cambio, recibió numerosos beneficios, se le dejó funcionar y no se le tocó jamás.

—Todos sabemos que Carmen Polo salía de las joyerías sin pagar.

—Está documentado que los joyeros de Coruña montaron un fondo por si pasaba Doña Carmen, que pasaba bastante. Y en Madrid era notorio el miedo en las joyerías de Serrano a que la esposa del Jefe de Estado se encariñara con una pieza, a ver quién iba después al Pardo con la factura.

—Si su futuro es Luis XX Alfonso de Borbón, el franquismo está perdido.

—Es el depositario del legado político y el presidente de la Fundación Francisco Franco, porque los nietos no han querido administrar el legado. Por desgracia para Luis Alfonso, el tiempo es un notario contundente, que ha erradicado las mentiras históricas de la dictadura.

—Los nietos actuaron juntos contra la exhumación.

—No se entiende el pulso por la exhumación, en lugar de negociar con un Estado que actua como un trasatlántico lento pero arrollador. Se creen que tienen derecho por lo que Franco hizo por España, son tan soberbios.

—Y la Fundación Franco recibiendo subvenciones.

—En el PP de Aznar, la ministra Pilar del Castillo dio dinero para digitalizar el archivo y entregar una copia a Salamanca. No volvió a ocurrir, pero sirvió para legalizar de facto la existencia de una fundación contestada.

—¿Hablar tanto de Franco nos ha traído a Vox?

—No. Ha facilitado el crecimiento, pero Vox es la extrema derecha europea a la española. No han hablado de Franco en las campañas electorales de este año, salvo cuando no les ha quedado más remedio por la exhumación. Es lógico, en aquella época eran niños o no habían nacido.

—Esto pasa por permitir que los dictadores mueran en la cama.

—Esto pasa por permitir que la mentira se instale en el discurso político, y por pensar que es mejor no tocarlo. Se deja y se deja, y al final regresa si no supiste resolverlo.