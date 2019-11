El Govern admite ahora que se han filtrado "preguntas" de exámenes de oposiciones

Las explicaciones nada convicentes del Govern sobre la fuga de información en sus oposiciones al cuerpo de gestión de la Comunidad Autónoma han terminado cayendo por su propio peso. No solo desapareció "material para elaborar el examen, que no el examen, porque no estaba confeccionado", como sostenía la tesis oficial. De la famosa carpeta que custodiaba alguien del tribunal también volaron "preguntas" para las pruebas, de ahí que se haya tenido que aplazar su celebración sine die.

Después de tres días tratando de desmentir que haya habido la menor filtración del examen de las oposiciones, y de repetir insistentemente que solo ha desaparecido "documentación" para elaborar el mismo, el Govern reconoce ahora que perdió el control sobre parte del cuestionario. Lo hizo ayer ante representantes de seis sindicatos la cúpula de la conselleria de Administraciones Públicas, y en concreto Jaime Tovar.

El director-gerente de la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP), organizadora del proceso de selección, llevaba enfrascado desde el miércoles en minimizar lo ocurrido: "Nadie puede tener el examen porque no estaba confeccionado, es imposible, solo se ha perdido el control sobre información previa", repitió el jueves en IB3 Ràdio. Ayer por la mañana admitía en Son Rossinyol que el tribunal ha extraviado "material que contenía preguntas" de las oposiciones. Así lo corroboran fuentes sindicales, tras una hora y media de reunión con Tovar, la consellera Isabel Castro y la directora general de Función Pública, Irene Truyols.

Por cierto que esta última "garantizó a los sindicatos que está trabajando para esclarecer los hechos respecto a la ruptura de la cadena de custodia de parte de la documentación de la prueba del cuerpo de gestión y que, si hubiera cualquier irregularidad, actuará en consecuencia y se revisarán todos los protocolos de seguridad". Por el contrario, Tovar aseguró el jueves que "no buscamos responsables".



Oposiciones al cuerpo superior

En dicho encuentro con representantes de UGT, CCOO, STEI, CSIF, SINTTA y USO, en el que Tovar llevó el peso, se acordó también mantener para esta mañana la primera prueba selectiva para el ingreso al cuerpo superior de la Administración general de la CAIB. Y es que como consecuencia del aplazamiento de las oposiciones por la filtración, previstas para diciembre, llegaron peticiones para que también se suspendieran las pruebas selectivas de hoy al cuerpo superior, por considerar que ambas convocatorias comparten temarios similares. "No se suspende ni se aplaza la realización de este ejercicio, que se llevará a cabo con todas las garantías de igualdad entre todas las personas opositoras", informó el Govern en un comunicado oficial. Hay convocadas 63 plazas (de turno libre y de promoción interna) y 1.083 aspirantes. La prueba se realizará a las 9 horas en el campus de la UIB.

Desde la Conselleria se aseguró que en el proceso selectivo del cuerpo superior "no se ha producido ninguna incidencia que justifique el aplazamiento". Los tribunales calificadores del cuerpo de gestión y del cuerpo superior "utilizan un banco de preguntas diferente para elaborar el contenido de los ejercicios, no hay una base de preguntas compartidas por ambos cuerpos, ni posibilidad de que en los cuestionarios del cuerpo superior se repitan preguntas del cuerpo de gestión", zanjó la Conselleria.