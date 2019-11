Antoni Noguera, nuevo líder de Més per Mallorca con el 87 por ciento de los votos

Antoni Noguera, ex alcalde de Palma y actual regidor de Cultura y Bienestar Social, ha sido elegido hoy como nuevo líder de la coalición ecosoberanista Més per Mallorca, al frente de una Ejecutiva totalmente renovada con el respaldo del 87 por ciento de los 262 militantes del partido que han votado en la cuarta asamblea general de Més. La permanente, núcleo duro de la nueva dirección, estará integrada por Josep Ferrà como secretario de organización, Catalina Inés Perelló como secretaria de Finanzas, Joan Mas como secretario de implantación de Mallorca y Neus Truyol, Mateu Matas y Ruth Mateu.

Minutos antes de que comenzara el acto de clausura de la asamblea, Noguera ha marcado distancias con la Ejecutiva saliente, liderada por Bel Busquets y Guillem Balboa, pidiendo "calma" en lo que se refiere al último enfrentamiento en el seno del Govern por el rechazo de Més al anteproyecto de Ley de Educación impulsado por la Conselleria que lidera el socialista Martí March, al no quedar en ella blindado el catalán como lengua vehicular de la enseñanza.

"Hay que desinflamar las tensiones continuas en el Govern", ha dicho Noguera al considerar que los constantes enfrentamientos entre los socios del Ejecutivo "dan una imagen no todo lo positiva que sería deseable". En este sentido ha dejado claro que Més no renuncia a la "imprescindible" medida de que el catalán sea "lengua vehicular" en las escuelas de las islas, pero ha apostado por el diálogo para alcanzar un acuerdo para esta Ley.

La de Noguera era la única candidatura presentada para tomar las riendas de la coalición, por lo que su elección se daba por hecho con la única duda del respaldo que obtendría en las votaciones. Con su proclamación se pone fin a la bicefalia como cabezas visibles de la formación de Bel Busquets y Guillem Balboa, elegidos en marzo de 2018.

Tras dos años en los que la coalición ha visto como perdía apoyos tanto en las elecciones autonómicas como en las generales, Noguera ha asumido el liderazgo con el mensaje lanzado en su candidatura sobre la necesidad de impulsar la "unidad y cohesión" de la coalición ecosoberanista, que el pasado fin de semana acordó convertirse en un único partido, con el apoyo de las distintas formaciones que la integran (PSM, Iniciativa y Esquerra).