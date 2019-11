La innovación y las nuevas tecnologías fueron el eje del foro 'La importancia de innovar en recursos humanos: Cómo atraen talento las empresas más punteras' organizado por Sanitas y Diario de Mallorca. El pasado jueves, los interesados en el mundo de la administración empresarial acudieron a las 18.30 horas al Club Diario de Mallorca para escuchar las ponencias de los expertos sobre el tema, que hablaron sobre cómo aplicar las oportunidades que brinda la innovación digital a los recursos humanos de la empresa.

La transformación digital ha cambiado radicalmente el paradigma empresarial a todos los niveles posibles. Los modelos empresariales y las estrategias de negocio están en proceso de buscar una redefinición que se ajuste a los nuevos tiempos. En este sentido, los profesionales empiezan a experimentar la transformación digital en sus propios puestos de trabajo. Así lo cuenta Joan Sabater, director de Sanitas en Balears, quien aseguró que su compañía es un referente nacional en cuanto a innovación digital. Sabater explicó que esta proveedora de servicios de salud es una referente en videoconsultas, utiliza realidad aumentada en la explicación de sus tratamientos dentales, tiene una aplicación móvil que permite el contacto directo con los profesionales de la salud, entre muchas otras novedades que muestran la perseverancia de Sanitas por aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo digital. "La tecnología ha llegado para ayudar, no para sustituir", manifestó Sabater antes de dar paso al siguiente ponente.

Los participantes antes de empezar el evento. Guillem Bosch

Lluís Foix, el director en Balears de BBVA, aseguró que el objetivo de su compañía es "estar cerca de los clientes", y por eso han "acompañado la revolución tecnológica desde el primer momento". "El cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo", concluyó Foix una ponencia en la que explicó por qué fomentar el desarrollo del talento es fundamental en BBVA.

Montse Guàrdia, la directora general de Alastria, fue una de las protagonistas de la jornada. Lidera una asociación que fomenta la economía digital a través del desarrollo del 'blockchain'. Destacó la importancia de la inmediatez a la que debemos acostumbrarnos como una de las consecuencias de la transformación digital, aunque habló del panorama del futuro con optimismo: "Aunque todo esto nos parezca un abismo, no nos movemos solos. Tenemos herramientas e innovación, que aunque nos parezca una palabra bucólica, es algo muy simple". Precisamente, la innovación fue uno de los temas centrales de su ponencia, y en concreto, la que se lleva a cabo por "empuje tecnológico", un concepto que desgranó a lo largo de su exposición. "Cuando los humanos creamos tecnologías y todavía no sabemos para qué usarlas", explicó, "se da lugar a nuestra creatividad para inventar millones de usos que no habíamos imaginado, y estamos innovando porque tenemos una herramienta y nos inventamos cómo la usamos. Esto es innovación por empuje tecnológico", aclaró la directora. Esta técnica es la que busca desarrollar la organización Alastria con el 'blockchain', la inminente revolución económica que parte de la base de una cadena de bloques virtual. "Comunicar con la cadena de bloques es la revolución del siglo XXI", aseguró Guàrdia, pues de esta forma se comunica "sin tener que pasar por un sitio central, sin que nadie utilice los datos y los acumule para crear otra información y manipular el mensaje". Por esta razón, animó a los espectadores a "unirse en ecosistema a Alastria y a innovar por empuje tecnológico".

El siguiente ponente fue Rubén López, el director de Talento y Cultura de la territorial Este BBVA, que empezó por destacar los cambios en el nuevo paradigma financiero, en el que surgen nuevos agentes competidores como Google, Amazon, Apple, Facebook, o el entorno regulatorio junto con la presión de márgenes de rentabilidad y el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías, que en la entidad se aprovecha como una oportunidad. A raíz de estos cambios, la empresa ha acordado trabajar en base a una nueva filosofía, que explicó López, y que comprende una transformación de la estrategia de la entidad. Se está trabajando con la metodología Agile, que implica una agenda única de proyectos y con la base de entrega de un mínimo producto viable, impulsando mucho más la capacidad de ejecución. Todo eso, explicó López, se traduce a medidas concretas como "desarrollar el compromiso de los empleados, trabajar con el cliente en el centro de las decisiones e impulsar la productividad". Ante los nuevos retos, el director explicó que BBVA ha redefinido su cultura corporativa y ha impulsado la evolución del modelo de desarrollo profesional, en el que dan el protagonismo a los empleados poniendo a su disposición herramientas y procesos relacionados con la selección interna, movilidad funcional y geográfica, formación por medio de su moneda virtual 'token', y distintos programas de desarrollo. "El propósito de nuestra filosofía es poner al alcance de los clientes y los empleados las oportunidades que brinda la nueva era", concluyó López.

Para culminar la jornada se abrió una mesa redonda con distintos bloques temáticos y con la participación del público, en la que estuvieron presentes los ponentes Montse Guàrdia y Rubén López junto con Antonio de la Fuente, el director de Recursos Humanos de Globalia, Martín Cambeiro, el director de 'Compensation y Benefits' en Meliá Hotels International y Natalia San Juan, responsable de 'Talent Attraction y Senior Partner' en la misma entidad. Los expertos debatieron sobre los temas centrales que ocuparon la jornada, como las estrategias para captar y retener talento, los nuevos perfiles y retos de la revolución digital y las estrategias de negocio que siguen las empresas en este nuevo panorama.