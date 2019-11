El Govern renuncia a buscar responsables del descontrol en sus oposiciones

La fuga de material para el examen a las oposiciones al cuerpo de gestión de la Comunidad Autónoma carece de mayor relevancia para el Govern, por lo que no adoptará más medidas que la ya adoptada: el aplazamiento de la primera prueba. "El tribunal es quien tiene el control de la información" cuya cadena de custodia se ha roto, afirmó ayer Jaime Tovar, director de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), organizadora de la convocatoria. Pero "no queremos buscar responsables", se mostró contundente Tovar acto seguido.

Los encargados de preparar las pruebas son funcionarios del Govern, informó Tovar; al contrario que en otras oposiciones de esta índole, en esta ocasión no se ha recurrido a la fórmula mixta entre personal de la Comunidad y de la Universitat de les Illes Balears (UIB). "Son todos ellos profesionales de prestigio", recalcó.

En una entrevista ayer en el programa Al dia, de IB3 Ràdio, Tovar huyó por la tangente sobre la autoría del descontrol, preocupándose únicamente de minimizar su impacto. "Era documentación que no estaba controlada, a la que se le perdió el control... pero era información previa, no el examen, que no estaba confeccionado, por lo que es imposible que alguien tuviera las preguntas. [Aplazar el examen] es un tema meramente preventivo", señaló Tovar.

Preguntado sobre quién debía custodiar el material para elaborar el examen, Tovar indicó que "el tribunal", pero descartó acto seguido la menor intencionalidad. "Abres la carpeta y ya no hay unos folios...", apuntó. "Quizás ha sido un descuido". Interrogado para que fuera más explícito sobre cómo puede desaparecer una documentación del interior de una carpeta por sí sola, Tovar no se salió del guión: "Puede ser un descuido..." Preguntado también sobre si alguno de los miembros del tribunal es a la vez preparador de opositores, como actividad particular, Jaime Tovar lo negó rotundamente: "Es algo que siempre se mira, y no tenemos constancia de que sea así", sentenció.

En medio del clima de dudas suscitado, el sindicato de interinos SINTTA se apresuró ayer a solicitar formalmente a la EBAP que suspenda las pruebas selectivas para acceder al cuerpo superior de la Comunidad, previstas para mañana sábado, "hasta que se aclare lo sucedido en el cuerpo de gestión". Señala el sindicato que "el temario de gestión es coincidente al 95% con el temario de superior, y en todos los años anteriores las preguntas de superior se han repetido en un alto porcentaje en gestión (así como en administrativo y auxiliar). Probablemente este año se supone que no será diferente".

Recalca el SINTTA que "ha salido el escándalo con la oposición de gestión para tres plazas, pero la filtración de las preguntas sirve para superior, que oferta 52 plazas". El sindicato exige que se aplacen las oposiciones hasta que "se acredite que las preguntas de la base de datos del examen son nuevas y se garantice y verifique que en la custodia de exámenes del cuerpo superior no se han producido las mismas irregularidades que las detectadas por el tribunal del cuerpo de gestión". También reclama que la EBAP le diga, si lo sabe, "qué academia o preparador disponía de una copia del examen" para una plaza del cuerpo de gestión.