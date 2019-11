"El cangrejo azul ha colonizado todas las Baleares en dos años"

El cangrejo azul americano (Callinectes sapidus) se ha expandido de forma vertiginosa en las Baleares en estos dos últimos años. "El cangrejo azul ha colonizado todas las islas en dos años", ha destacado hoy Samuel Pinya, doctor en biología y profesor de la UIB, en el marco de la jornada que se celebra en Palma para analizar la situación legal de esta especie. Pese a estar considerada una de las cien especies más perjudiciales en el mar Mediterráneo, no está declarada como invasora legalmente.

Según informa Pinya, con la normativa actual solo puede ser capturada por pescadores profesionales. Los pescadores recreativos lo tienen prohibido. "Si fuera declarada como especie invasora legalmente, no se podría pescar", añade el especialista. Otra posibilidad para reducir la población sería combinarlo con su extracción. "Tenemos que intentar controlar la población porque erradicarla es imposible", ha subrayado Pinya, quien ha coordinado la jornada que ha reunido hoy en la UIB a una veintena de técnicos, científicos y expertos del Govern, Consell de Mallorca, Consell d´Eivissa, Consell de Menorca, Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Consorcio para la recuperación de la fauna de las Illes Balears, Instituto Español de Oceanografía, Museo Balear de Ciencias Naturales y de la UIB.

"Lo más importante es controlar la población en las zonas más sensibles: en espacios naturales, desembocaduras de torrentes, reservas marinas de pesca...", ha insistido el doctor en biología.

"Todo el Mediterráneo está colonizado por el cangrejo azul. En 2017 se detectó esta especie simultáneamente en Mallorca y Menorca. Y en 2018 se encontró en Eivissa y Formentera. En dos años ha cubierto todas las islas y la población se ha disparado", ha detallado Samuel Pinya.

En Mallorca, se pueden localizar ejemplares en la Gola, s'Albufereta, bahía de Alcúdia, Parc Natural de s'Albufera, la desembocadura del Torrent de na Borges, Canyamel, Porto Cristo, Portocolom, Parc Natural de es Trenc salobrar de Campos y en la bahía de Palma. Mucha gente los pesca para comer.

El cangrejo azul americano llegó al Mediterráneo en los años 30 con finalidad comercial. Fue introducido de forma intencionada en la zona de Israel para su comercialización y desde allí se ha ido extendiendo hasta colonizar casi todos los rincones. Se trata de una especie originaria de América que se puede encontrar en el litoral americano desde el sur de Estados Unidos al norte de Argentina. Busca las aguas poco movidas, las desembocaduras de los torrentes y se adapta al agua salada y dulce. Por ejemplo, en s'Albufera, se han encontrado ejemplares a cuatro kilómetros de la costa, hacia el interior.

Según Samuel Pinya, es una especie oportunista, cualquier cosa le va bien, se puede alimentar de moluscos, crustáceos o cadáveres, por lo que supone una amenaza para los otros cangrejos de la isla como el cranc sabater o el cranc pelut, mucho más pequeños. El cangrejo azul es más grande, agresivo y es muy territorial. Los expertos están analizando su impacto en el archipiélago: cuál es su dieta y su posición dentro de la cadena trófica. Los resultados de estos estudios se conocerán en 2020.

"Hay cosas que llaman la atención. Esta colonización tan rápida del territorio no se explica si no es un todoterreno. Este proceso de invasión no se da en otras especies. Esta expansión tan rápida hace pensar que es invasor", asegura Pinya.

"Lo primero es tratar de llegar a un consenso entre todos los agentes implicados, que todos vayamos en la misma dirección. Hay que llegar a un acuerdo entre las administraciones, cuanto mayor sea el consenso, mejor para poder reducir la población de esta especie", concluye Pinya.