El Black Friday causa furor con sus ofertas en Palma

La jornada del Black Friday causa furor en Palma. Los ciudadanos han podido ver ofertas de todo tipo. Desde un 2x1 hasta descuentos de un 20 y un 50 por ciento. Grandes colas de personas que han encontrado gangas se agolpan en las cajas de los principales comercios del centro.

La calle San Miguel repite otro año más como una de las más concurridas. Aquí se sitúan comercios que agrupan gran variedad de productos: moda, lencería, tecnología, maquillaje y videojuegos. Muchos consumidores como Laura e Iván eligen esta zona para realizar sus compras porque "tienen todo" en muy pocos metros. "Mi marido y yo siempre realizamos nuestras compras aquí. Es muy cómodo porque encuentras todo lo que puedes necesitar sin tener que caminar mucho".

Otra de las zonas con más movimiento es la vía Sindicato. Aquí, además de comprar artículos, los palmesanos pueden comer y beber en sus múltiples restaurantes y bares. Un pequeño comerciante se queja de que la peatonalización de la calle Velázquez está afectando a las ventas. "El año pasado mi tienda estaba llena y esta vez no viene casi nadie. La reforma del Ajuntament hace que mucha gente no venga porque no puede usar el coche", criticó Raúl.

Los comercios palmesanos han visto en este día una oportunidad para aumentar sus ventas y no han querido quedarse atrás. Los escaparates de buena parte de las tiendas se llenan de carteles llamativos anunciando descuentos en busca de captar la atención del consumidor. No obstante, algunos comerciantes se han mostrado críticos con esta nueva moda de consumo, importadada de los Estados Unidos, ya que afecta a la campaña navideña y congela el consumo en los días previos al propio Black Friday.