El IMAS diseña un protocolo para detectar casos de maltrato a mayores

El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha diseñado un protocolo para detectar casos vulnerabilidad y de maltrato a las personas mayores, además de situaciones de autonegligencia. La prueba piloto ya está a punto para comenzar a aplicarse probablemente en algún municipio de Llevant.

Así lo ha explicado la directora insular de Personas Mayores, Sofía Alonso, en la presentación del Anuari de l'Envelliment impulsado desde la UIB. Alonso es una de las autoras de los 23 artículos de este compendio que hace 12 años que publica el grupo de investigación GIFES con el apoyo de la conselleria de Servicios Sociales y la Fundació Caixa Colonya.

Al hablar de maltrato, ha precisado Alonso, se incluye tanto la vertiente física como posibles abusos económicos. ¿Cuál es el alcance de esta problemática? La directora de Personas Mayores ha señalado que el protocolo les servirá para cuantificar y dimensionar su magnitud. Esta guía nace para regularizar los procesos para detectar y poner solución a los casos de ancianos maltratados por parientes o personas que conviven con ellos, que quedan desamparados por algún cambio de circunstancias vitales o por problemas de salud o que no pueden valerse por sí mismos ni tienen ayuda suficiente para vivir en condiciones dignas en sus hogares.

"El colectivo de personas mayores, un sector de población con cada vez más peso demográfico, es uno de los más vulnerables ante situaciones de maltrato, por sus características biopsicosociales (aislamiento, falta de apoyos, dependencia...)", ha razonado Alonso. El protocolo definirá indicadores que hagan sospechar de situaciones de maltrato; establecer un canal de notificación y comunicación para evaluar los indicadores; anteder las situaciones detectadas y confirmadas; proteger a estos ciudadanos de especial vulnerabilidad; aumentar su calidad vida y promover modleos de intervención centrados en la persona y el buen trato.

Según la guía, la detección, notificación, recogida de información, asignación del caso y evaluación del nivel de prioridad se realizará en un periodo de entre 24 y 72 horas. La segunda fase, de recoger más información, evaluar la seguridad de la persona y si es necesario establecer un plan de seguridad, confirmar el maltrato o negligencia y hacer una valoración de intervención, no puede durar más de 20 días. La intervención es la última fase y puede incluir actuaciones dirigidas a la persona vulnerable o a la persona maltratadora.

El Anuari, coordinado por Carmen Orte, directora de la Cátedra de Atención a la Dependencia y la Autonomía Personal de la UIB , también incluye un artículo sobre la violencia de género hacia las personas mayores. Y es que, ha recordado Orte, el 42% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en el último año en España tenían más de 50 años. La catedrática ha echado en falta campañas específicas dirigidas a este colectivo de mujeres, que "muchas veces no se atreven a denunciar y llevan años sufriendo maltrato en silencio porque siguen teniendo la creencia de que 'estas cosas no se cuentan'". Orte ha abogado además por poner a disposición de estas mujeres recursos específicos que no impliquen el desarraigo de su entorno: "Habría que trabajar con ellas desde lo comunitario, facilitar que puedan vivir en su casa pero con recursos de protección: el centro de salud, los vecinos, los recursos comunitarios...".

El volumen sobre el envejecimiento también dedica un capítulo a la labor de la Fundación Aldaba, que tiene un servicio tutelar de personas adultas que han visto modificada judicialmente su capacidad para obrar. Desde 2018 Aldaba ha atendido a 976 personas, de las cuales el 48% tienen más de 65 años. El perfil más habitual, ha indicado Sergio Expósito, responsable de la Fundación, es el de mujer de 76 a 85 años. En el 60% de los casos los usuarios no tienen pareja y un 49% no tienen familiares o allegados que les visiten.

"La soledad", ha concluido Orte, "es el principal problema de las personas mayores y las personas que están solas están invisibilizadas". Por eso el Anuari de l'Envelliment busca entre otras cosas visibilizar a este sector de la población y a su realidad.