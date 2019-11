Cs reprocha a la izquierda que rechace vacunar a los bebés contra la meningitis

El diputado del grupo Parlamentario Ciudadanos, Juanma Gómez, ha lamentado que los grupos parlamentarios PSIB, Més y Unidas Podemos hayan votado en contra de la inclusión en el calendario de vacunación y, por tanto, "de la gratuidad de la dosis de los 12 meses de la vacuna tetravalente (ACWY) contra la meningitis, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría".

"En nuestra Comunidad las familias se ven obligadas a asumir el coste de su bolsillo si quieren seguir las recomendaciones de los pediatras. Nos preocupan las familias que no la pueden pagar y por tanto no pueden vacunar a sus hijos", ha subrayado, insistiendo que "los expertos coinciden en que la vacunación frente a meningitis ACWY debe llegar a los niños durante su primer año de vida dado el aumento de la incidencia en España de los serogrupos W e Y, según el Comité Asesor de Vacunas (CAV) y la AEP", ha destacado. El diputado ha anunciado una enmienda a los presupuestos de la CAIB para que se incluya esta vacuna en el calendario oficial de vacunación: "Desde Cs queremos que en cuestiones de Salud Pública tengamos la mejor cartera de servicios y que no sea una cuestión de limitación presupuestaria".

Guardias de embarazadas



Por otra parte, el Parlament aprobó por unanimidad la Proposición No de Ley presentada por el PP por la que se insta al IBSalut a pagar, en la próxima nómina de diciembre y con efectos retroactivos a día 1 de enero de este año, la compensación de la atención continuada, las guardias, que deja de prestar el personal sanitario durante el embarazo y que supone a una facultativa embarazada una rebaja de entre el 20 al 40% de sus retribuciones.