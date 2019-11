El sindicato de interinos docentes pedirá la suspensión de las oposiciones

El Sindicat d'Interins Docents de les Illes Balears (SIDIB) solicitará mañana la suspensión de las próximas oposiciones que tiene previsto convocar la conselleria de Educación. La razón de esta propuesta es que consideran que estas pruebas no se pueden celebrar hasta que no se conozca el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que debe determinar cuáles son los derechos que amparan a los trabajadores interinos que trabajan para la administración pública.

Este sindicato que representa a los profesionales de la docencia que son interinos no tiene representación en la mesa sectorial donde se discute los temas relacionados con el personal de enseñanza no universitaria. A pesar de que presentó una candidatura para obtener esta representación, finalmente no se pudo presentar a las elecciones que se celebraron en diciembre del año pasado, debido a la impugnación de la lista que presentaron la formación Alternativa, así como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Ante esta situación, el sindicato SIDIB ha firmado un acuerdo con la formación sindical Unió Obrera Balear (UOB), que sí cuenta con representación en esta mesa de negociación con la administración. Con este acuerdo de colaboración, la Unió Obrera Sindical trasladará a las mesas sectoriales de negociación todas las propuestas que les trasladen los representantes del sindicato SIDIB. Esto no significa, según aclararon ayer fuentes sindicales, que la UOB comparta todas las propuestas que presenten los representantes del otro sindicato y así dejarán constancia en el acta que se redacte en cada una de estas reuniones.

Es decir, la Unió Obrera Balear hará de altavoz de las propuestas que proponga la otra formación sindical, para que se tengan en cuenta en estas mesas de negociación.

El acuerdo de colaboración de las dos formaciones sindicales será objeto de valoración y revisión de forma periódica.

Mañana está previsto que se reúnan los representantes sindicales presentes en la Mesa de Educación. El sindicato de interinos pedirá por escrito la suspensión de las próximas oposiciones.