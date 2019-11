El PP critica la falta de consenso de la Ley Educativa de Baleares

La diputada del PP, Núria Riera, hoy en el Parlament ha criticado con dureza la "falta de consenso" de la nueva Ley Educativa de Balears que ha presentado hoy el conseller Martí March. Riera ha lamentado que los grupos parlamentarios se hayan tenido que enterar de la norma por los medios de comunicación y hasta esta mañana no han tenido el borrador.

Pese a los guiños del PSOE, al no incluir en la ley unos mínimos de enseñanza en catalán, el PP considera que se trata de "una ley socialista que no se ha consensuado". Respecto a la lengua, Riera apuntó: "Defendemos un equilibrio entre las dos lenguas oficiales y la libre elección en primera enseñanza. No queremos ni inmersión lingüística en castellano ni tampoco en catalán".

Por su parte, Jaume Font, portavoz de El Pi, lamentó que esta ley no hubiera sido aprobada en la anterior legislatura y afirmó que "el Govern no puede dejar fuera al PP en el consenso a esta norma". Més no quiso pronunciarse y se remitió a los órganos del partido para valorarla. Es evidente que en Més hay descontento por la eliminación del decreto de mínimos del 50% de catalán.

Jorge Campos (Vox) anunció acciones legales contra las normas "que fomenten el pancatalanismo". Marc Pérez Ribas (Cs) recordó que no tiene ningún sentido esta ley por el hecho de que no existe una norma estatal. También anunció que estarán en contra de la "imposición del catalán".

Alejandro López de Podemos apuntó que consultarán con los colectivos su postura y quitó hierro a la polémica sobre el catalán, argumentando que el Estatut ya protege nuestra lengua. Silvia Cano (PSOE) enalteció la nueva norma educativa por su amplio consenso.