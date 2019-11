Primera Ley de Educación: El Govern quiere que el catalán sea lengua mayoritaria en los centros

El conseller de Educación, el socialista Martí March, ha convocado para hoy una rueda de prensa para presentar el anteproyecto de la que será la primera Ley de Educación balear, sin que al cierre de esta edición hubiera un acuerdo entre PSIB y Més, socios del Govern junto a Podemos. Los ecosoberanistas discrepan de las intenciones con respecto a la presencia del catalán en las escuelas, dado que en su opinión el redactado de la propuesta de March abre la puerta a una posible rebaja en el 50 por ciento que establece el Decreto de Mínimos.

La discrepancia puede provocar fuertes tensiones entre ambos partidos y fuentes de Més dejaron claro que si no se alcanza un acuerdo para un redactado que "blinde" en la futura Ley el Decreto de Mínimos no la apoyarán. Hasta ayer, los intercambios de propuestas entre PSIB y Més no fructificaron en un acuerdo, aunque mantenían los contactos.

En la propuesta presentada por la Conselleria a Més, se establece que el modelo lingüístico escolar de Balears debe regirse, entre otros principios, por "el uso de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares de la enseñanza en el sistema educativo de las Illes Balears, garantizando que mayoritariamente se use la lengua catalana, propia de las Illes Balears, en el marco de la normalización lingüística". La opción de utilizar ese "mayoritariamente", en lugar de dejar claro que el catalán supondrá como mínimo el 50 por ciento dejando el otro 50 por ciento repartido entre el castellano y una tercera lengua, es lo que ha encendido las alarmas de Més. Los ecosoberanistas resaltan que si por ejemplo el catalán se rebajara al 35 por ciento, cumpliría con esa presencia mayoritaria.

A ello se añade una disposición final que tampoco tiene el consenso entre los socios del Govern, según la cual una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la futura Ley, deberán regularse "la condiciones de uso de las lenguas en los centros educativos" para acoplar el Decreto de Mínimos, aprobado en 1997, y el Decreto de Lenguas Extranjeras de 2016 a la nueva legislación. Es decir, esta disposición abre la puerta a que puedan modificarse ambos decretos.

Aunque el texto que presentará hoy March es un anteproyecto y queda mucho tiempo para negociarlo, Més no está dispuesto a ceder en una cuestión especialmente sensible para los ecosoberanistas como es la de la presencia del catalán en la educación balear. Las fuentes del partido consultadas dejaron claro que si no se acercan posturas puede provocar un serio conflicto entre los socios del Govern. Las negociaciones ayer eran entre los partidos y en Més insistían en que el acuerdo pasa por "blindar" en la futura Ley el Decreto de Mínimos, y no solo quitar la expresión de que el uso del catalán será mayoritario en la enseñanza de las islas.