Extinction Rebellion Mallorca organiza una acción contra el Black Friday

Extinction Rebellion Mallorca llevará a cabo una acción el próximo viernes contra el Black Friday y "contra el sistema consumista".

Los activistas realizarán una concentración y una performance en pleno epicentro comercial de Palma el próximo viernes, coincidiendo con la jornada de descuentos importada de EEUU y un día después del encendido de luces de Navidad.

A través de redes sociales y con las etiquetas #BoicottBlackFriday #StopConsumismo, Extinction Rebellion Mallorca llama a sumarse a la "dramatización de un evento social que ahoga nuestro planeta, nuestra casa". La cita será a las 16:30 del viernes en la plaza Joan Carles I o 'plaza de las tortugas' de Palma e invitan a participar en la acción llevando ropa negra.

El movimiento señala que "no se puede crecer para siempre en un mundo finito" y por eso en el Black Friday saldrá a la calla para "decir no al consumismo masivo, a los impactos ambientales y en los derechos humanos que supone; decir no a la sexta extinción masiva de especies; y 'yeaaah' a la rebelión".