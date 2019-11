Globalia y Barceló descartan cerrar oficinas tras la firma de su fusión

Por fin es una realidad. Tras las negociaciones que han mantenido las familias Hidalgo y Barceló, ayer se firmó la operación de fusión de las divisiones emisoras de Globalia y Grupo Barceló. Nace un gigante con cifras a esa altura: 1.500 agencias de viajes, una plantilla superior a 6.000 trabajadores, una facturación anual que ronda los 4.000 millones de euros y 36 marcas en el sector viajes, incluyendo la aerolínea Evelop, con siete aviones.

A pesar de que se presuponía el cierre de puntos de venta, desde Globalia se aseguró ayer, en el comunicado de prensa que da cuenta de la operación, que la nueva compañía "no tiene la intención de cerrar ni una sola oficina". Las dos empresas, ahora fusionadas en un nuevo grupo participado a partes iguales, "valoran, por encima de todo el talento,un elemento clave en este sector".

La noticia de la fusión –que se ha estando negociando en diversas ocasiones, y se barruntaba que estaba cada vez más cerca– saltó el viernes pasado. Tanto Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, como Simón Pedro Barceló, copresidente de grupo mallorquín, destacan estar "ilusionados" con el acuerdo que integra a "dos grandes empresas" y en el que se suma la experiencia de "dos familias claves" del turismo español. Además se crea "un grupo líder", una "asignatura pendiente" en el turismo emisor español, subraya Barceló en el comunicado que ha difundido por su parte. La operación debe ser aprobada por la Comisión Nacional de la Competencia.

Globalia lleva todo el mes siendo el centro de las noticias en el sector, tras la venta de Air Europa, a International Airlines Group (IAG), que integra Iberia, por 1.000 millones de euros. Está pendiente de ser aprobada por las autoridades de Competencia a nivel europeo y estatal, y será una realidad, si todo va bien, dentro de medio año.

Tras esa operación de venta de Air Europa se especulaba con que la compañía de los Hidalgo quedaba descabezada al no contar ya con su propia compañía aérea, la joya de la corona del grupo turístico. Después de deshacerse de la aerolínea y la fusión de su división de viajes, Globalia queda circunscrita principalmente a su cadena hotelera, Be Live Hotels, compañía formada por 34 establecimientos repartidos entre España (con cinco en Mallorca), Portugal, Marruecos, El Caribe y Colombia. La última incorporación a la cadena ha sido el Be Live Collection Cayo Santa María, en Cuba, su primer 5 estrellas y el octavo establecimiento en la más grande de las Antillas, cuya apertura estaba prevista para este mes.



Mundosenior



Mundosenior "ha sido la prueba" de que Globalia y Barceló "pueden trabajar juntas y conseguir resultados óptimos". Así dejan constancia los Hidalgo lo fructífera que ha sido su relación con los Barceló a lo largo de dos décadas. Se trata de la unión temporal de empresas (UTE) con la que participan en el concurso de viajes del Imserso. En la última convocatoria la UTE ganó la licitación de los viajes a las islas (Balears y Canarias) y el de turismo de interior.

El nuevo grupo fusionado avisa: este acuerdo es el "punto de partida" para continuar creciendo e internacionalizando" un proyecto empresarial, en el que la digitalización será clave.