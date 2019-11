Miles de manifestantes se congregan en Palma con motivo del 25N

Una 3.000 personas se han congregado este lunes en plaza España convocadas por Moviment Feminista de Mallorca para atender a la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujer bajo el lema Aturem el terrorisme masclista.

Los manifestantes han empezado pasadas las 19.15 horas de la tarde un recorrido que ha pasado por las avenidas de Palma y termina en la plaza de la Reina, donde la organización ha preparado un escenario y una pantalla para la lectura del manifiesto.

Durante el trayecto se ha podido escuchar "No son muertas son asesinadas", así como leer en carteles las frases "Som les tancades en Cies", "Som les Desaparegudes", "De camino a casa quiero ser libre no valiente", "Tu heteropatriarcado me heterroriza" o "Contra las violencias machistas ni una menos".

