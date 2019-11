Vox impide que el Parlament apruebe una declaración contra la violencia machista

Por primera vez en al menos diez años, según cálculos de la diputada socialista Silvia Cano, el pleno del Parlament no aprobará mañana una declaración institucional por el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres ante el desmarque de Vox del texto consensuado entre el resto de partidos.

Cano, que coordinaba este asunto, ha recibido esta mañana la postura del partido de la ultraderecha con su texto alternativo, en el que entre otras cuestiones pide la derogación de la Ley de la Violencia de Género. "Esta normativa ha salvado miles de vidas", ha resaltado la diputada socialista quien ha puesto de relieve que esto demuestra que "la llegada del fascismo a las instituciones tiene implicaciones serias, esto no es ningún juego".

En el mismo sentido se ha expresado Joana Aina Campomar, de Més. "Estamos ante una situación muy grave en la sociedad, en donde aún hay miedo a denunciar esta violencia, y preocupa el cinismo de la extrema derecha", ha afirmado. Para Campomar, la ruptura de la unidad de los partidos con representación institucional en este asunto demuestra la necesidad de "aislar y establecer un cordón sanitario" a la ultraderecha.

El líder del PP, Biel Company, no ha profundizado en este desmarque de Vox pero ha dejado claro que los populares apoyan la declaración institucional. "Nosotros estaremos siempre y sin matices con todo lo que sea luchar contra la violencia de género", ha dicho Company.

De hecho, el PP votará a favor de la Proposición no de Ley presentada por PSIB, Podemos y Més contra la violencia machista, que en este caso sí saldrá mañana adelante en el pleno del Parlament. Los populares han presentado una enmienda de adicción al texto del Pacto para que se apueste por "la unidad de todos los partidos en el pacto contra la violencia de género del Gobierno de Mariano Rajoy, ya que Podemos no quiso firmarlo", según ha recordado Company quien ha precisado que aunque los partidos del Pacto no la acepten, el PP votará a favor de la iniciativa.