Colegios e institutos gritan contra la violencia hacia las mujeres

Colegios e institutos de las islas gritan hoy contra la violencia machista. Los centros educativos se suman de nuevo a la conmemoración del 25N, Día para la Erradicación de la Violencia de Género, vertebrada en Baleares a través de la plataforma docente Feminisme a l'Escola.

El pasado viernes inauguraron una exposición de fotografías e ilustraciones en la que han participado más de 80 centros y hoy la reivindicación continúa con lecturas de manifiestos, performances y otras expresiones artísticas.

Así por ejemplo en Son Servera, alumnas y profesoras del IES Puig de Sa Font han participado en una campaña de sensibilización promovida desde el ayuntamiento y han sido retratadas maquilladas simulando golpes y heridas. Alumnas de la Formación Profesional Básica de Peluquería se encargaron de el maquillaje. También se han llevado a cabo talleres charlas y se han diseñado chapas.

Algunos centros han optado por expresarse a través de canciones o vídeos. Por ejemplo, en el IES Binissalem se ha realizado ese corto:

En el IES Ses Estacions de Palma se ha realizado una instalación con zapatos teñidos de rojo que representan "los pasos de un camino largo y difícil, pero que tenemos que seguir para conseguir nuestros objetivos". Junto a la exposición, figura una lista con los nombres de las víctimas mortales de violencia de género: "Andaremos por ellas, siempre estarán presentes en cada paso del camino", indica este instituto desde su web, a la vez que defiende el papel de los centros educativos en la lucha para conseguir una sociedad igualitaria: "Las escuelas somos un eje básico de la educación de las personas: de las que ahora formamos parte de estas sociedades y de las que formarán parte en un futuro. Por eso, el papel de la comunidad educativa es fundamental: docentes, alumnado y familias hemos conseguido trabajar de forma conjunta con un objetivo concreto, con un objetivo justo y necesario, con un objetivo que entre todas podemos conseguir. Hoy queremos mostrar que la unión hace la fuerza y que si nuestra voz se levanta, el resto de la sociedad nos escucha".

En el IES Josep Maria Llompart hace semanas que trabajan para este 25N "con la esperanza de contribuir a la prevención de la violencia machista y para visibilizar y concienciar todo el alumnado de la auténtica dimensión del problema".Con este objetivo han realizado talleres, exposiciones, performances, cuentacuentos...

Los colegios y los alumnos de Primaria también se han sumado a la visibilización de esta problemática social y a tratar de concienciar a sus estudiantes. Por ejemplo, colegios como el Rafal Vell que participan en la exposición. En el CEIP Can Pastilla los alumnos de 4º de Primaria redactaron el manifiesto que se leerá hoy, además de realizar dibujos sobre el tema y preparar la canción de Rozalén, La puerta violeta. En el CEIP Es Vivero han realizado camisetas con el lema Qui t'estima no et fa mal.

Los alumnos del CEIP S'Aranjassa también han mostrado sus dotes interpretativas en un vídeo titulado Mil mujeres: