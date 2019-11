once

Un cupón de la ONCE para el 25N

La ONCE ha decidido dedicar los 5,5 millones de cupones del próximo lunes, 25 de noviembre, a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, coincidiendo con el día de su celebración. El cupón incluye la frase 'Stop violencia de género' y el teléfono 016 de atención a las víctimas. Con esta iniciativa la ONCE apoya la eliminación de esta lacra. El cupón fue presentado ayer por el delegado territorial de ONCE en Balears, Josep Vilaseca, Mari Carmen Soler y Maria Duran, del IB-Dona.